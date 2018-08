OUIMET,Jean-Guy



Au terme d'un combat de plusieurs mois, Jean-Guy Ouimet nous a quittés au matin du 1er août 2018 à l'âge de 88 ans, serein et entouré d'amour, aux soins palliatifs de l'Hôpital Santa Cabrini.Il laisse dans le deuil sa compagne de vie des 30 dernières années Thérèse Vincent St-Laurent, ses filles Hélène (Michel Dignard), Suzanne et Estelle (Michaël Bellefleur); ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Santa Cabrini et tous les intervenants des soins palliatifs à domicile du CSSS de l'Est de l'Ile de Montréal qui l'ont traité avec beaucoup d'attention et de respect.Il était un menuisier accompli et plusieurs familles des Laurentides dorment paisiblement sous ses toits! Il aimait le golf, le bowling, le billard et les cartes, plus particulièrement le cribbage.Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune cérémonie. Ses cendres seront inhumées dans l'intimité. Si vous désirez faire un don à sa mémoire, la Fondation Société de soins palliatifs à domicile, située au 1110, rue Jean-Talon Est, bur. 301, Montréal, Qc, H2R 1V9 serait tout indiquée.(www.fondationsoinspalliatifs.ca)