CYPIHOT, Raymond

À Montréal, le 30 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Raymond Cypihot.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Louise) et Éric (Martine), son petit-fils Félix (Gabrielle), ses petites-filles Gabrielle (David), Marilou, Raphaelle, Charlotte et Juliette, la mère de ses enfants Ghislaine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. Raymond a rejoint son petit-fils William.La famille recevra les condoléances le samedi 18 août de 15h à 16h30 au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu par la famille à 16h30 dans la chapelle du salon.Un remerciement tout spécial à l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame, pour votre dévouement et votre écoute.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.