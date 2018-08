GUY, Raymond



À Montréal, le 31 juillet 2018, est décédé à l'âge de 78 ans, M. Raymond Guy, époux de Mme Maria-Esther Sotomayor Guy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François (Geneviève), Robert (Julianne) et Véronique (Sébastien), ses petits-enfants Sophia, Monica, Matthew, Tristan, Samuel, Sarah, Liam et Nicolas, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 août 2018 de 9h à 10h30 au salon de laSuivi du service funéraire en l'église St-Luc (106A ave Anselme-Lavigne, Dollard-des-Ormeaux, Qc, H9A 1N8) à 11h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.