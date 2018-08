Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime ont rendez-vous avec des visages connus

Le duo canadien formé de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov affrontera les participants de la récente finale du simple du tournoi de Wimbledon, soit Novak Djokovic et Kevin Anderson, au premier tour du double de la Coupe Rogers de Toronto.

Les deux représentants de l’unifolié, qui sont de très bons amis à l’extérieur du terrain, croiseront le fer avec les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, troisièmes favoris de la compétition et détenteurs d’un laissez-passer pour le deuxième tour, s’ils parviennent à l’emporter contre le tandem Djokovic-Anderson la semaine prochaine.

Les premières têtes de série du tournoi sont le Croate Mate Pavic – qui a gagné le double mixte des Internationaux d’Australie aux côtés de l’Ottavienne Gabriela Dabrowski cette année - et l’Autrichien Oliver Marach.

Le mois dernier, Djokovic a défait Anderson 6-2, 6-2 et 7-6 (3) dans le match ultime de Wimbledon, obtenant son quatrième titre en simple à cet endroit. Par ailleurs, l'Ontarien Daniel Nestor et le Britanno-Colombien Vasek Pospisil se mesureront aux Espagnols Feliciano et Marc Lopez d'entrée de jeu dans la Ville Reine.