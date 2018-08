Des toilettes publiques en ville, mais pas pour tous à Montréal

La Ville de Montréal a mis en place dans différents secteurs de la métropole 12 toilettes publiques autonettoyantes. Or, certains de ses citoyens à mobilité réduite ne peuvent y avoir accès.

Une limite de poids à l’intérieur de la cabine est établie à 650 livres. Si la charge est supérieure à celle-ci, la porte refuse de se fermer. Cette mesure vise à éviter les activités de prostitution à l’intérieur, ou encore les transactions de drogue.

Des personnes qui se déplacent en fauteuil électrique, souvent très lourd, se sentent discriminées par cette limite.

«On a eu une petite victoire avec les terrasses accessibles. On se disait que la Ville avait compris ce qu’on souhaitait. Nous sommes des citoyens à part entière et quand on reçoit notre compte de taxes, on ne nous fait pas de cadeaux, a dit Linda Gauthier. On se bute encore à un obstacle. On devient frustré.»

La Ville de Montréal étudie la possibilité de recalibrer les senseurs de la cabine.

Ce projet a coûté trois millions de dollars, mais est toujours sous garantie pendant un an. Les Montréalais n’auraient donc pas à dépenser un sou supplémentaire pour des modifications.