Détente au cœur de Magog

Un séjour reposant, tout en tranquillité, attend les invités À l’Ancestrale B&B de Magog. Les chambres y sont apaisantes et les hôtes tout simplement accueillants. Facile de décrocher du quotidien dans ces circonstances !

On profite d’un repos mérité À l’Ancestrale de Magog dans les Cantons-de-l’Est. Il y a trois ans, Elysa Thiboutot et René Paquette ont mis le cap sur cette ravissante résidence néo-gothique de 1892 alors déjà en activité. Ils y ont mis leur petite touche personnelle, dont la dégustation d’un savoureux smoothie aux fruits dès l’arrivée des invités.

Que du confort

Le gîte suggère cinq chambres intimes, romantiques et ensoleillées, qui disposent toutes d’un grand lit. Elles promettent d’agréables moments romantiques dans la maison ancestrale, sise dans un quartier d’une tranquillité remarquable, un peu en retrait de l’agitation du centre-ville. Deux d’entre elles disposent d’un lit simple additionnel et d’une terrasse ou d’un balcon privé. On tombe sous le charme de la literie repassée et de la décoration empreinte de douceur.

Photo courtoisie, Annie Girard

Chaque chambre possède sa propre salle de bain privée magnifiquement décorée. La baignoire antique dans l’une d’entre elles promet un bon repos. Partout dans la demeure, les nombreuses antiquités, boiseries et planchers d’origine rendent l’atmosphère chaleureuse. Ici, le confort est évident et on en profite.

Photo courtoisie, Annie Girard

Savoureux déjeuner

Les hôtes servent un déjeuner santé à la superbe salle à manger. On y sert une boisson chaude, puis un succulent smoothie aux fruits. S’en suit une entrée comme l’ananas chaud accompagné de baies de goji et de menthe ainsi que le plat principal. Le soufflé de légumes servi avec du pain maison, des confitures et de petites pommes de terre, les crêpes aux pommes, fromage et sirop d’érable ou les gaufres provençales servies avec fruits, fromages, sauce béarnaise et fleurs comestibles ravissent les palais. Que des délices !

Photo courtoisie, Annie Girard

Photo courtoisie, Annie Girard

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 125 $ incluant le déjeuner.

Services

On reçoit un massage dans le bâtiment aménagé à cet effet derrière le gîte. Les vélos sont rangés en sécurité dans la remise conçue à cet effet. On accède à la location du gîte en exclusivité pour un événement spécial.

Activités sur place

La cour arrière est aménagée d’une cascade d’eau, de jardins de fleurs et de fines herbes, d’espaces pour relaxer et d’un foyer extérieur. Le spa promet de la détente.

Activités tout près

En 10 minutes, on se rend à pied à la plage et aux sentiers du marais de la Rivière aux Cerises pour une agréable randonnée pédestre.

Coordonnées

À l’Ancestrale B&B

200, rue Abbott

Magog (Québec)

J1X 2H5

Téléphone : 819 847-5555

www.ancestrale.com