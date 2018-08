Duva n’a pas peur de Hearns

ATLANTIC CITY | Lorsque Al Haymon est arrivé avec sa compagnie Premier Boxing Champions (PBC), Kathy Duva était demeurée calme. Elle était convaincue que ce modèle d’affaires ne fonctionnerait pas. Elle avait visé dans le mille.

En mai dernier, le promoteur anglais Eddie Hearns a annoncé qu’il avait conclu une entente de huit ans et d’un milliard, en collaboration avec DAZN, pour la présentation de 16 galas en sol américain.

De plus, il a indiqué qu’il était prêt à conclure des ententes avec tous les boxeurs qui n’ont pas d’entente avec un promoteur.

Des nouvelles qui pourraient inquiéter certains promoteurs, mais pas la patronne de Main Events.

« Il y aura toujours quelqu’un qui va essayer d’ébranler le monde de la boxe, a indiqué Kathy Duva lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal. Haymon a tenté de nous faire mal, mais nous sommes toujours là. Ce sera la même chose avec la venue d’Eddie Hearns aux États-Unis. »

Elle reconnaît toutefois que Hearns a réalisé de bonnes choses pour la boxe en Angleterre.

« C’est vrai qu’il a fait de bonnes affaires dans son pays, mais c’est un marché très différent des États-Unis, a souligné Duva. Il est le bienvenu et on verra ce qui va arriver.

Ils ont un marché minuscule en Angleterre et la boxe est concentrée dans deux ou trois villes. Chez nous, on présente des galas dans plus de 100 villes différentes. On est ailleurs. »

Une compétition féroce

Duva ajoute que Hearns n’a jamais eu la compétition qu’elle a avec les autres sports majeurs.

« Le football (NFL), le baseball (MLB) et le basketball (NBA) nous livrent une grosse compétition. Et je ne parle pas du sport universitaire (NCAA) qui est aussi populaire que le Super Bowl au mois de mars, a mentionné la promotrice.

Hearns et son équipe ont été capables de créer un engouement incroyable dans leur pays et c’est tout à leur honneur. Par contre, en Angleterre, les gens écoutent les dards et le soccer à la télé. Ils n’ont rien d’autre que la boxe. »

La compagnie de Hearns, Matchroom Boxing, a été en mesure de remplir ses amphithéâtres à plusieurs reprises, dont le Stade Wembley, en plus d’avoir un réseau de télévision solide qui la seconde très bien.

C’est une machine à imprimer des billets verts depuis quelques années. Le pari audacieux de l’Anglais est de refaire la même chose au pays de l’Oncle Sam. On verra s’il pourra faire mieux qu’Al Haymon.

Une histoire d’amour

Pour revenir au gala de samedi, Duva se frotte les mains d’avoir choisi Atlantic City pour la présentation du gala Kovalev-Alvarez.

Comme on le sait, Duva et sa famille ont un lien de longue date avec cette ville.

La femme d’affaires se souvient du premier gala qu’elle avait présenté avec son mari et son beau-père au Trump Taj Mahal, l’ancêtre du Hard Rock Hotel.

« La finale était un combat entre Michael Moorer et Bert Cooper en 1992. Ç’avait été incroyable, a-t-elle expliqué. Je me souviens qu’Evander Holyfield avait dit que les boxeurs n’avaient pas été assez payés.

Quelques combats plus tard, Moorer recevait une bourse de 20 millions $ pour affronter Georges Freeman. Ce n’est pas si mal hein ? »

Duva se croise les doigts pour que la soirée de samedi soit la première d’une longue série à cet endroit.

« Dans les dernières années, aucune compagnie ne pouvait nous donner les garanties nécessaires pour présenter des galas, a-t-elle souligné. Avec la participation des compagnies comme Hard Rock, je crois qu’il est possible de relever la boxe ici. »