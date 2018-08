BATTISTA, Michel (Michelange)



À St-Jean-sur-Richelieu, le 31 juillet 2018, est décédé monsieur Michel Battista, à l'âge de 98 ans. Il était le conjoint de madame Jeannine Archambault depuis 38 ans.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère Aléardo (Thérèse), son beau-fils Serge (Diane), sa petite-fille par alliance Isabelle, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 12 août à partir de 13h et une cérémonie commémorative suivra à 14h.Au lieu de fleurs, un don pour la Société Alzheimer Rive-sud serait apprécié.