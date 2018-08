DIONNE, Annette



À Laval, le 24 juillet 2018, à l'aube de ses 91 ans, est décédée Mme Annette Dionne, épouse de feu Paul David.Elle laisse dans le deuil ses enfants Paul (Francine), Patrick (Francine) et Ann, ses petits-enfants Justin, Nathan et Chloé, son frère Bertrand (Denise), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 11 août dès 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à un organisme de votre choix.