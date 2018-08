BOUFFARD, Pierre



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Pierre Bouffard survenu à Montréal le 30 juillet 2018 à l'âge de 75 ans.Il a dû interrompre sa carrière en ressources humaines à cause d'un cancer au sombre pronostic qu'il a réussi à défier de façon exemplaire en composant avec les aléas de la maladie pendant treize ans.Il laisse dans le deuil Céline Bengle, sa conjointe de toujours, sa soeur Louise Bouffard, sa belle-soeur Michelle Bengle (Gilles Bégin). Il laisse également plusieurs neveux et nièces: Bruno Bégin (Susanne Rehel), Ève-Lyne Bégin (Sébastien Feliciello), Dominique Bégin (Bernard Grühl) et leurs enfants Catherine et Nicolas Bégin, Victor et Elsa Feliciello, Alec, Méric et Oscar Grühl, de même que les enfants de sa soeur Louise, Jean-François et Jean-Philippe Valiquette. Il laisse aussi plusieurs parents, amis et anciens collègues.La famille recevra les condoléances au:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le vendredi 10 août de 14h à 16h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 11 août de 9h30 à 10h30. Les funérailles auront lieu à la chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal Québec, H3V1E7 à 11h.L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.Un merci tout spécial au Dr Pierre Laneuville qui a assuré à Pierre les meilleurs soins possibles et à la merveilleuse équipe de l'unité d'oncologie du CUSM.Vous pouvez témoigner de votre sympathie en faisant un don à CanSupport des Cèdres (www.cansupport.ca) ou à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca).