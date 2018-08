SPINO née SABER, Marie-Anne



À Montréal, le 1er août 2018, est décédée Marie-Anne Saber, épouse de feu Armand Spino.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Lucie), ses deux petits-fils Jonathan (Marie-Ève) et Jason (Catherine), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Marthe (Albert) et Madeleine, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 11 août 2018 de 11h à 14h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivront une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe et l'inhumation au Repos St-François d'Assise.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (cancer.ca)