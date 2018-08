En toute liberté

Qui n’a pas déjà rêvé de voyager où bon lui semble sans avoir à se soucier de ses pénates ?

Tout le monde se souvient des emblématiques Westfalia. Ces petites fourgonnettes aménageables ont permis à des millions d’amants de la nature de s’expatrier au diable Vauvert.

Louez l’aventure

Trois jeunes entrepreneurs de ville LaSalle ont uni leurs forces afin de lancer une entreprise spécialisée dans la location de petites vans qu’ils ont eux-mêmes conceptualisées et aménagées. Leur compagnie se nomme Van Life Montréal.

Le véhicule parfait

Selon Olivier Cinq-mars, de nos jours le camion le mieux adapté pour leur genre de projet est le Ram Promaster, car il propose un habitacle intérieur plus vaste. En fait, ils ont 1,88 m (74 pouces) de large d’une cloison à l’autre. Il est donc possible d’y installer un lit et qu’un homme de taille normale puisse y dormir à l’aise. Vous avez même le choix entre une couchette double ou une version superposée. Pour les gens de grande taille, sachez qu’il y a aussi une unité spécialement aménagée sur le sens de la longueur. Ce qui est aussi appréciable, c’est qu’une personne de 1,85 m (6 pieds 1 pouce) peut se tenir debout sans problème.

Photo courtoisie

Cet ébéniste de métier et son partenaire David Vachon conçoivent et installent les murs internes, les plafonds et tout le mobilier de façon à maximiser l’espace.

Confort

Chacune des quatre habitations mobiles comprend un réfrigérateur, un lavabo avec eau courante, un poêle au gaz, l’éclairage au Del, un îlot cuisine, des matelas douillets, des rideaux intimité, une installation solaire complète de 300 watts qui fournit toute l’énergie nécessaire pour les besoins quotidiens, etc. Il y a même des supports à cannes à pêche au plafond.

Chasse et pêche

Les adeptes d’activités de prélèvement de 25 ans et plus possédant un permis de conduire régulier peuvent louer une de ces vannettes à compter de 175 $ par jour.

S’ils le souhaitent, les locataires peuvent trimballer d’autres équipements, comme un VTT, une chaloupe, etc., tant et aussi longtemps que le poids total de la remorque ne dépasse pas 1815 kilos (4000 livres). Olivier m’indiquait qu’il avait même ramené la dépouille de son orignal et son côte à côte sans problème, dans sa remorque, l’automne dernier.

Ce qui est plaisant, c’est que les possibilités sont infinies pour nous permettre de partir au loin afin de taquiner les poissons de l’arrière-pays ou pour traquer les gibiers qui nous font rêver depuis longtemps.

Pour rehausser l’expérience, cette jeune équipe dynamique propose également de vous louer une panoplie d’accessoires, comme une douche portative, un chauffage d’appoint, des sacs de couchage, un support à vélo ou à kayak, des chaises, un hamac, etc.

Les conducteurs peuvent quitter la tête en paix puisque leur flotte de véhicules est neuve et qu’il y a une assistance routière pour vous aider en cas de problèmes mécaniques.

Pour en savoir plus, contactez la directrice du service à la clientèle, Lysanne Sabourin au 514 903-1995, ou visitez le site très convivial vanlifemtl.com.

De tout pour tous

Il existe une foule de techniques et d’approches pour déjouer les poissons visés. Afin de maîtriser correctement les diverses facettes, il faut investir du temps. Une bonne manière d’y arriver consiste à partir à la pêche avec seulement les accessoires voués à ces méthodes de pêche spécifiques. Cela vous forcera à vous concentrer sur ces dernières et à effectuer les expérimentations nécessaires. N’ayant pas tout votre arsenal à portée de main, vous n’aurez pas d’autres choix.

Si vous pêchez avec un leurre souple monté sur un hameçon ou une tête de jig, il peut survenir que ce dernier ne reste pas bien en place. Si cela vous arrive, appliquez simplement une goutte de super colle, qu’on retrouve dans tous les commerces de détail, directement sur le collet de la dandinette ou sur la partie supérieure de votre hameçon.

