Et si Jean Pascal affrontait Sullivan Barrera?

ATLANTIC CITY | Comme on l’a écrit au début de la semaine, la valeur de Jean Pascal sur la scène internationale est encore bonne. La promotrice Kathy Duva n’a pas caché qu’elle travaillait sur un combat impliquant le Québécois, qui pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.

Au sein de son écurie, elle a trois boxeurs chez les 175 lb : Sergey Kovalev, Vyacheslav Shabranskyy et Sullivan Barrera.

Si un troisième combat contre Kovalev est impensable, un duel contre les deux autres est plus envisageable.

Après quelques questions de l’auteur de ces lignes, elle n’a pas nié qu’elle aimerait mettre sur pied un affrontement entre Pascal (33-5-1, 20 K.-O.) et Barrera (21-2, 14 K.-O.). Le gagnant pourrait avoir la possibilité de se mesurer au champion WBA Dmitry Bivol en 2019.

Rapports médicaux

À l’heure actuelle, Barrera est classé no 4, alors que Pascal est répertorié au 10e rang selon le dernier relevé de cette association.

« Pour le moment, les chances de mettre ce combat sur pied sont de 50-50, a indiqué Duva à ce sujet. Les négociations pourraient être très compliquées, mais pas au niveau des boxeurs. »

Il y a déjà du sable dans l’engrenage. Barrera a subi une blessure à un œil qui l’a forcé à remettre son duel contre Sean Monaghan, qui était prévu samedi soir. Duva doit prendre connaissance des rapports médicaux de son boxeur avant de penser à la suite des choses pour son poulain.

Pour le reste, un combat Pascal-Barrera serait un bon baromètre pour le Québécois afin de savoir s’il peut à nouveau obtenir un combat de championnat du monde dans les deux prochaines années.

Du respect envers Pascal

Même si Pascal s’est incliné à deux reprises contre Sergey Kovalev, Duva a encore un immense respect pour l’ancien champion WBC des mi-lourds.

« On a eu des pourparlers avec Jean et son équipe au sujet d’un combat qui mènerait peut-être à d’autres choses, a-t-elle souligné. À mes yeux, il est un grand champion et son nom est encore bon dans le milieu.

Il vient de remporter ses deux derniers combats. Quand tu bâtis un héritage comme le sien, tu ne le perds jamais. »