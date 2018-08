Éternellement Varadero

Lorsque je pense vacances à la mer, ressourcement, repos bien mérité, je pense aussitôt à Varadero. Oui, c’est le paradis du « tout-inclus », mais c’est beaucoup plus que cela.

Certains ont mauvaise conscience lorsqu’ils me disent qu’ils vont passer une semaine « à ne rien faire » sur la plage de Varadero. Je ne les comprends pas. Vous avez travaillé fort toute l’année et avez économisé pour vous payer cette semaine paradisiaque ? Vous en aviez marre du froid, de la neige et du facteur vent cet hiver et vous avez rêvé de chaleur, de mer, de piscine et de farniente ? Alors, dites-vous que vous y avez droit. Et que vous ne le regretterez pas.

Photo Jacques Lanctôt

Sieste, baignade et salsa

Varadero, c’est vingt kilomètres de plage de sable blanc et fin. L’eau y est cristalline. Chaque hôtel, et il y en a des dizaines appartenant à des chaînes hôtelières prestigieuses, possède son propre service d’animation, y compris pour les jeunes enfants. En général, vous trouverez sur la plage des pédalos, des kayaks de mer, des catamarans pour de courtes excursions et de plus longues, sur de petites îles désertes au large.

Photo Jacques Lanctôt

Côté piscine, c’est un autre type d’animation, avec musique latino et service de bar. Certains hôtels, comme celui où je vais fréquemment avec mes deux plus jeunes enfants, le Grand Memories, offrent une deuxième piscine pour ceux qui préfèrent le calme total. De nombreux hôtels quatre étoiles possèdent leur propre court de tennis. Aussi, des tables de ping-pong pour les plus jeunes.

Photo Jacques Lanctôt

Myriade d’activités

Parmi les activités extérieures, on peut visiter des grottes avec des lacs d’une eau sulfureuse qui conservera votre peau éternellement jeune, dit la légende. Ou faire un pique-nique dans le magnifique parc Josone, au cœur de Varadero. Bien sûr, il y a aussi l’éternelle baignade avec les dauphins.

Pour les amateurs de plongée sous-marine­­­, vous trouverez une vingtaine de sites, dont Playa Coral, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Varadero, où se trouve la plus grande barrière de corail de Cuba, avec une cinquantaine d’espèces différentes.

D’ailleurs, dans la majorité des excursions de plus d’une heure en catamaran, à partir de votre hôtel, vous pourrez faire de la plongée en apnée au-dessus de bancs de coraux parmi des dizaines d’espèces de poissons multicolores, sous la supervision d’un guide qui pourra vous filmer si vous le lui demandez.

On offre aussi des excursions de pêche en haute mer sur de gros catamarans. Par beau temps, et pour les amateurs de sensations fortes, vous pourrez vous lancer en parachute au-dessus de la plage ou encore voler en parapente. Pour ceux qui préfèrent un autre type de détente, il y a un magnifique terrain de golf.