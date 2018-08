Comme designer de chaussures chez Aldo, Myriam B. Maguire dessinait des centaines de modèles chaque année, qui étaient vendus à travers le monde. En Europe ou en Asie, elle rencontrait les fournisseurs et s’assurait des standards de production. Au sommet de sa profession, un jour, elle a tout de même eu envie de plus !

« Après cinq ans, une routine s’était installée. Aller travailler pour une autre entreprise ? Je n’aurais fait que répliquer mon emploi. J’avais besoin de sortir de ma zone de confort », explique-t-elle.

Elle mijotait depuis quelque temps un projet de se lancer en affaires. Son idée : offrir des chaussures de qualité à juste prix en faisant affaire avec le moins d’intermédiaires possible pour limiter les coûts de production.

« Il y avait un écart dans le marché entre les chaussures abordables et celles haut de gamme à 500 $ et plus. » Il fallait toutefois revoir le modèle d’affaires traditionnel qui requiert un investissement important pour alimenter la chaîne de production où interviennent fabricants, agents, distributeurs, revendeurs, etc.

Un boni qui change tout

Tant qu’elle était chez Aldo, elle ne pouvait pas vraiment travailler au développement de son entreprise. « J’aurais été en conflit d’intérêts. » Elle a toutefois préparé sa sortie en mettant de l’argent de côté et en écoutant des podcasts qui traitaient d’entrepreneuriat.

Puis, un jour de 2016, lors de son évaluation annuelle, son patron lui a offert une promotion en plus d’un généreux boni. « J’ai vite calculé dans ma tête. [Le boni] me permettait de tenir quelques mois sans salaire. J’ai donné ma démission sur-le-champ ! »

C’est ce jour-là que l’aventure de Maguire Chaussures a véritablement commencé. Il lui fallait trouver ses fournisseurs – qui n’étaient pas ceux de son ancien employeur – et concevoir ses premiers modèles destinés à une clientèle féminine. Dès le départ, elle a pu compter sur l’appui de sa sœur Romy, qui vient de laisser son emploi pour travailler à temps plein chez Chaussures Maguire.

Miser sur la transparence

Se lancer dans la conception de chaussures exige un investissement de départ important. « Chaque nouveau modèle coûte de 30 000 $ à 50 000 $ à produire. »

Elle a monté petit à petit sa collection qu’elle vend principalement sur sa boutique en ligne. En octobre dernier, elle a ouvert une boutique à Montréal, où elle présente quelques-uns de ses modèles.

« Il s’agit plus d’une vitrine qui permet aux clientes de venir voir et essayer les chaussures. Cela facilite leurs achats en ligne par la suite. »

L’entrepreneure a, depuis le début, misé sur la transparence et détaille sur la semelle de ses chaussures le coût de production, l’endroit de fabrication et la provenance des matières premières. « C’était important pour moi de faire connaître les étapes de production aux clientes. »

Elle projette d’ouvrir d’autres boutiques dans la région montréalaise de même qu’à Toronto au cours des prochains mois. Elle est actuellement à la recherche de financement pour mener à bien ses projets de développement.

Conseil aux futurs entrepreneurs

Myriam estime que d’avoir travaillé pour une entreprise d’envergure internationale comme Aldo a été pour elle une formidable école qui l’a préparée à devenir entrepreneure. « Mon parcours aurait été autrement plus long et ardu. J’ai pu apprendre sur mon industrie et développer une vision claire de mon entreprise. »

« Si j’avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, ce serait de travailler d’abord pour une entreprise du domaine qu’ils visent. Ça permet de développer des connaissances qui seront très utiles par la suite. »

Sa meilleure décision

« Me lancer en affaires avec ma sœur, Romy. On a la même éthique au travail en plus de bien s’entendre. On s’apporte un soutien mutuel qui est essentiel. Quand j’ai moins d’énergie, elle m’en redonne et vice versa. »

Sa pire décision

« D’avoir fait affaire avec un fournisseur en Éthiopie qui, finalement, n’était pas en mesure de livrer à temps. J’aimais l’idée de contribuer au développement d’une entreprise, mais cela nous a fait perdre du temps et de l’argent. »

Myriam B. Maguire, 33 ans