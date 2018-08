PINAULT, Yvan



Le 27 juillet 2018, est décédé Yvan Pinault, époux de Madeleine Pinault (Benoit) et papa de Pierre-David.Outre son épouse et son fils, il laisse dans le deuil sa mère Elyse, ses frères et soeurs: Claudine (Léo), Pierre (Ava), Alain, Claude (Sonia), Nathalie (Daniel) et Chantal (Olivier), ainsi que plusieurs parents et amis, tout spécialement Jean, il rejoint Hélène.La famille recevra les condoléances, le vendredi 10 août 2018 à compter de 9h30 au Columbarium de l'église des Saints-Anges (1400, boul. Saint-Joseph à Lachine). Une cérémonie d'adieu suivra à 10h30 en l'église des Saints-Anges.