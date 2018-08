«J’aurais voulu être un artiste», Alvarez et ... Starmania

Ce soir à Atlantic City, Eleider Alvarez, le plus aimé des Colombiens du Québec, va monter dans le ring pour affronter le champion mondial WBO, le terrifiant Sergey Kovalev.

Après le gong, Alvarez va être tout seul dans le ring pour se battre contre le champion. Il va vivre sa destinée. Après avoir été privé de son privilège et de ses droits d’aspirant obligatoire pendant près de trois ans.

Imaginez, Eleider Alvarez avait mérité le droit d’aspirant obligatoire à la ceinture d’Adonis Stevenson

le 28 novembre à Québec en battant Isaac Chilemba.

Imaginez encore plus que Chilemba aura eu le temps de se battre deux fois en championnats du monde depuis sa défaite contre Alvarez.

Y a un promoteur qui devra toujours répondre à des questions sur ces trois années envolées.

J’aime beaucoup Eleider Alvarez. Je ne sais pas s’il va gagner contre Kovalev ce soir, mais je sais une chose : il va se battre autant qu’un homme peut se battre. Prêt à mourir s’il le fallait.

Le rêve de la vallenato

J’ai jasé des dizaines de fois avec Alvarez. Avant qu’il ne parte pour Atlantic City, j’ai encore sorti mon calepin de notes.

Je voulais savoir s’il se préparait à vivre un rêve d’enfance, un rêve d’adolescence. Devenir champion du monde des mi-lourds.

« Non, je rêvais de gagner une médaille d’or pour la Colombie aux Jeux panaméricains. Je ne pensais pas à un titre chez les professionnels. Et je rêvais qu’un jour, j’aurais une belle maison », a commencé par répondre Alvarez.

Puis, il a eu comme un sourire. J’oserais dire un peu gêné : « Mais mon vrai rêve, quand j’avais quinze ans, c’était de devenir disc-jockey ou animateur à la radio. Je rêvais d’être un artiste dans la vallenato. Tellement que je me levais à cinq heures du matin non pas pour m’entraîner à la boxe, mais pour aller prendre des leçons de vallenato », de répondre Alvarez.

Là, j’ai dit, wow minute ! D’abord comment ça s’écrit « vallenato » ? Alvarez a tenté d’épeler le mot, mais les Espagnols prononcent le « v » comme si c’était un « b ». Il a bien vu que j’avais l’air tata avec mon « b » sur la page. Il a pris mon stylo et tant qu’à y être, il a tout de suite écrit le mot et les quatre rythmes musicaux qui y sont associés : le son, le paseo, le puya et la merengue.

Il m’a expliqué que le vallenato était une forme de musique et de chants issus du folklore colombien mettant en évidence l’accordéon diatonique, un petit tambour conique et un autre instrument qui rappelle une planche à laver.

Dans le fond, ça rappelle, par les thèmes des chants, certains aspects de la musique country et du blues. La misère, la peine, le rêve, l’amour. Mais le rythme importé des Antilles est typique des Caraïbes.

Ça marche très fort sur la côte nord de la Colombie...

Jouer le vallenato... par Skype

Cette semaine, Marc Ramsay racontait en riant que parfois, Eleider partage sa passion avec des amis et des membres de sa famille qui jouent du vallenato pour lui, via Skype, en direct de la Colombie : « Il y a des accordéons et toutes sortes d’instruments, Eleider adore ça », de dire Ramsay.

Je ne pense pas qu’Alvarez ait écouté du vallenato hier soir à Atlantic City. Quoique le plan de Marc Ramsay pour la soirée d’armes d’avant le combat était simple : « Le dernier gros moment de travail, c’était jeudi, la veille de la pesée. C’est là qu’on a passé en revue les points importants en vue du combat. Vendredi (hier soir), c’est plutôt relaxe. On va prendre un bon repas et on va parler de n’importe quoi sauf de Sergey Kovalev. Aujourd’hui, au moment où les gens lisent cet article, Eleider va relaxer et entrer dans sa bulle. Il devait faire une sieste en après-midi et après, ça va être la préparation ultime pour le combat. Chose certaine, il est au meilleur de sa condition physique. Le reste, on va voir », de dire Ramsay.

Trois gros combats en deux mois

Ramsay est très proche d’Alvarez. Il reconnaît en riant qu’il a passé plus de temps avec le Colombien que sa femme et sa fille, restées en Colombie pendant toutes ces années.

Gagne ou perd ce soir, Ramsay n’aura pas le temps de trop fêter ou de trop pleurer sur son sort.

Tout de suite, il va entrer dans le dossier David Lemieux qui va affronter l’Irlandais Gary O’Sullivan à Las Vegas le 15 septembre. Puis, deux ou trois jours après le combat, ce sera au tour d’Artur Beterbiev qu’il faudra préparer pour la défense de son titre mondial le 6 octobre à Chicago : « J’aime tous mes boxeurs. Mais je ne mêle pas les affaires. Je ne mène jamais deux préparations de front. Quand je me consacre à un de mes boxeurs, c’est à lui que je donne toute mon attention », de dire Ramsay.

Mais je dirais qu’à cause des injustices subies par Alvarez, Ramsay a peut-être un petit attachement de plus pour son Colombien. Même s’il ne le dit pas.

La route aura été tellement longue et difficile. Tellement frustrante.

Tellement...