La revanche des clowns

Qui n’a jamais, un jour, par inadvertance, déclenché le processus d’appel de son téléphone intelligent ? La pièce Les meilleurs amis du monde utilise cette prémisse tout à fait prometteuse pour proposer une comédie fort amusante qui, en prime, fait réfléchir.

À l’affiche jusqu’au 18 août au Théâtre Petit Champlain, la production de la compagnie Dream Team est une adaptation québécoise de la pièce J’aime beaucoup ce que vous faites de la dramaturge française Carole Greep.

En route pour aller passer la fin de semaine chez leurs amis Charles et Caroline, Pierre et Marie cherchent leur direction. Et sans s’en rendre compte, Pierre déclenche le bouton de son portable qui compose le numéro de téléphone de son ami Charles.

Croyant qu’il s’agit d’une éditrice qui va refuser son roman, Charles laisse le répondeur s’activer.

« Mauvaise fin de semaine »

Le couple perdu s’obstine quelque peu. Charles et Caroline trouvent ça amusant. Et tout à coup, ils se mettent à déblatérer sur leurs « amis ». La cuisine de Caroline est infecte. Pierre trouve que Charles n’a pas de talent comme auteur.

« C’est juste une mauvaise fin de semaine à passer », indique-t-il, traitant au passage ses « meilleurs » amis de clowns.

Abattus et dépités, les hôtes ont envie de tout annuler, mais Caroline a l’idée de les recevoir quand même et de s’amuser à leurs dépens. Le jeune couple abusera à souhait de leur position face à l’hypocrisie de leurs « amis ».

Moteurs féminins

Marianne Marceau et Ariane Bellavance-Fafard sont les moteurs de cette pièce adaptée par Jean-Denis Beaudoin et mise en scène par Véronique Côté.

Marianne Marceau est savoureuse dans le rôle de Caroline, et Ariane Bellavance-Fafard campe adroitement la « nunuche » de service.

Emmanuel Bédard est hypocrite à souhait dans la peau de Pierre, et il faut le voir, au retour de l’entracte, se faire prendre et patiner à travers ses mille et une menteries.

Charles-Étienne Beaulne habite, pour sa part, un personnage un peu gauche dans sa façon d’accompagner Caroline dans cette joute très méchante et jubilatoire pour le public et il connaîtra lui aussi son moment de gloire.

Des comédiens qui habitent bien leurs personnages, une situation prétexte à de bons moments d’humour et une certaine réflexion sur l’honnêteté et la méchanceté : Les meilleurs amis du monde possède tous les ingrédients qui sont nécessaires à une bonne comédie estivale.