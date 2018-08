Dans son sixième roman – Sœurs –, l’écrivain français de thrillers Bernard Minier raconte la toute première enquête de son héros Martin Servaz – une histoire alternant entre février 2018 et mai 1993. L’enquête menée en 1993 après le meurtre de deux sœurs vêtues de robes blanches s’était mêlée de près à une histoire imaginée par un auteur de polars de renom, Erik Lang.

L’affaire se corse lorsqu’Erik Lang, 25 ans plus tard, retrouve le corps de sa conjointe assassinée, elle aussi vêtue d’une robe blanche de communiante. Pour Servaz, le passé va remonter à la surface... avec tous ses cauchemars.

Bernard Minier est un expert pour créer très vite un climat de suspense. « J’ai tout le temps comme obsession, comme cap, de faire participer le lecteur : non seulement on lui raconte une histoire, mais il faut essayer qu’il la vive, qu’il éprouve les émotions des personnages, qu’il mette ses pas dans les leurs. »

L’histoire des deux sœurs qu’on retrouve assassinées, en robes de communiantes, attachées à deux arbres, est complètement imaginaire. « En revanche, là où j’ai puisé dans quelque chose de vrai, c’est ce personnage d’auteur de romans policiers, Erik Lang. Il s’agissait de parler de mon métier, et surtout de ce rapport de l’auteur aux lecteurs et des lecteurs à l’auteur. »

Photo courtoisie

À partir de là, il a développé l’histoire des deux jeunes filles qui sont des fans absolues de cet auteur, dont le titre le plus célèbre s’appelle La Communiante. « Tout est parti de cette envie de lier les lecteurs à l’auteur, et à travers une intrigue, de parler de mon métier et évidemment aussi du pouvoir des mots. »

Personnage complexe

Il a eu beaucoup de plaisir à construire le personnage d’Erik Lang, un individu extrêmement ambigu, pas facile à cerner. « Il n’est pas extrêmement sympathique, en tout cas de prime abord. Il est assez arrogant, vaniteux. Il est brillant, mais aussi manipulateur, cynique. Il a beaucoup de défauts. Je tiens à préciser que je ne me suis pas inspiré de mes confrères français : la plupart de ceux que je connais sont parfaitement sympathiques et on s’entend très bien ! »

Néanmoins, il a quand même puisé ici ou là des petites choses sur des auteurs étrangers, dit-il. « La plupart de ceux qui viennent en France sont très bien accueillis et ce sont des gens formidables. Mais de temps en temps, on tombe sur des individus un peu plus compliqués, un peu plus difficiles, un peu plus distants. »

Le jeune Servaz

Plonger Servaz dans sa première enquête l’a beaucoup amusé. « Je me suis énormément amusé à rajeunir Martin – il a 24 ans dans la première partie du livre. Il a les cheveux longs, il était à la fac il n’y a pas longtemps, c’est sa première grosse affaire, on sent qu’il est mûr pour le métier, mais en même temps il se confronte à la rugosité de ses collègues. »

« Je me suis d’autant plus amusé que je me suis projeté, pour une fois, dans le personnage : je me suis vu moi-même à 24 ans – c’est l’âge où je suis rentré dans les douanes françaises et où j’ai découvert les règles d’administration de ce nouveau métier qui était le mien. Cette partie a été extrêmement jubilatoire ! »

Avant d’envoyer son premier manuscrit par la poste – Glacé –, Bernard Minier a travaillé 25 ans au service des douanes. « À 50 ans, du jour au lendemain, je suis passé du métier de douanier à celui d’écrivain. Ce qui a été un changement passablement radical... Je peux vous dire que je ne regrette pas ! »

► Bernard Minier est devenu en quelques années l’un des auteurs de thrillers les plus lus en France.

► La série télé tirée de Glacé, son premier roman, est aujourd’hui diffusée dans le monde entier.

► Il est déjà dans l’écriture du prochain livre et s’est plongé dans un scénario, un drame en trois actes, pour la télévision française.

► Il serait très heureux de rencontrer ses lecteurs québécois et souhaite qu’on l’invite !