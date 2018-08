Le week-end culturel de Mathieu Quesnel

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup aimé le livre Ma vie en rouge de l’auteure Zhimei Zhang, une Chinoise de 82 ans que j’ai eu la chance de connaître au théâtre. Il s’agit d’un récit autobiographique qui évoque la jeunesse de l’auteure dans la Chine communiste depuis l’occupation japonaise. C’est un livre très touchant ! Étant un grand fan d’histoire, ça m’interpelle davantage.

Quel est le prochain spectacle que vous tenez à voir ?

Photo Pierre-Paul Poulin

Je ne vais pas manquer le spectacle d’Émilie Bibeau­­­, Chronique d’un cœur vintage. Elle sera en solo pour la première fois au Théâtre La petite Licorne à compter du 4 septembre. Il s’agit d’une autofiction théâtrale qu’elle a elle-même écrite. C’est une comédienne talentueuse qui prend des risques. Elle est à la fois drôle et réfléchie.

Quel est le film qui vous a séduit ?

Photo courtoisie, Disney

J’ai eu un coup de cœur cinématographique pour Coco de Disney. C’est un film pour enfants que j’ai vu avec eux, mais il est vraiment bon et je le conseille aussi­­­ aux adultes. Le scénario est bien fait et on assiste à de bons revirements. En plus, il y a de bonnes chansons, les images sont belles et c’est très touchant. On l’a vu au cinéma, et on l’a ensuite vu deux fois à la maison. Sinon, je compte voir le dernier film de Denys Arcand, La Chute de l’empire américain. C’est un réalisateur et une personne que j’aime beaucoup.

Quelle est l’émission télé qui vous a interpellé ?

Photo courtoisie

J’aime regarder des documentaires. Récemment, j’ai vu celui de Bruno Boulianne, Claude n’est pas mort que j’ai beaucoup aimé pour son réalisme. On dresse un portrait de Claude Dolbec, cet artiste de la rue reconnu pour ses peintures, affiches et lettrages faits à la main dans des vitrines de Montréal. C’est quelqu’un qui a traversé beaucoup d’épreuves et qui a choisi de vivre en marge de la société. Je suis très interpellé par son travail.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo d’archives

J’ai beaucoup d’admiration pour le comédien Robert Gravel, qui est maintenant décédé. Principalement parce qu’il est pour moi une source d’inspiration, ayant été un artiste multidisciplinaire qui cumulait les projets. En plus d’être comédien, il était metteur en scène, dramaturge, enseignant et faisait partie de la Ligue nationale d’improvisation. Je l’ai connu grâce à des émissions télé en tant que comédien lorsque j’étais jeune et plus tard j’ai lu sa biographie, Les pistes du cheval indompté. Au Conservatoire j’ai travaillé sur ses textes. J’ai beaucoup aimé son niveau de jeu. Surtout, c’est un véritable touche-à-tout. J’aime cette polyvalence chez un artiste, d’autant plus que j’aspire à cela dans ma carrière. J’ai déjà écrit pour le théâtre, je fais de la mise en scène et je souhaite réaliser prochainement un court métrage.

On suit Mathieu Quesnel

L’acteur est de la distribution de la pièce Edmond, où il campe quatre rôles, dont un directeur de théâtre. La pièce mise en scène par Serge Denoncourt est à l’affiche au TNM jusqu’au 11 août.

On le retrouvera également sur les planches du TNM dans la pièce Bilan de Marcel Dubé à compter du 13 novembre­­­ prochain.

Il est l’auteur de la pièce Je suis Mixte, dont il signe également la mise en scène. Elle sera à l’affiche en octobre au Théâtre La Licorne