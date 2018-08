L’économie américaine entre la réalité et Trump

L’économie américaine va bien et c’est tant mieux, mais le portrait qu’en dresse le président Trump déforme la réalité, notamment en peignant une image noire et incomplète des des années précédentes. Il masque aussi le fait que les bénéfices de cette croissance sont concentrés entre les mains d’une petite minorité et omet de mentionner que cette performance est largement attribuable à un creusement rapide et périlleux du déficit budgétaire.

L’économie américaine tourne à plein régime et le président Trump ne perd jamais une occasion de citer à son avantage les chiffres de la création d’emplois, de la croissance et de la bourse. Toutefois, quand on met ces performances en contexte et qu’on identifie certaines des causes de la poussée économique récente, on comprend mieux pourquoi l’électorat ne semble pas prêt à créditer le président et son parti pour ces performances positives.

Même s’il serait possible de multiplier les indicateurs pour mettre en relief divers aspects de la santé économique des États-Unis à l’ère Trump, je me contente ici de faire référence aux mesures les plus courantes, soit la croissance du PIB, l’emploi, la performance de la bourse, le niveau des salaires et l’inflation. Je reviendrai plus tard sur l’impact possible des politiques commerciales de Donald Trump, qui restent à ce jour un facteur d’incertitude extrêmement important pour l’économie américaine.

Le mythe du virage économique

Depuis l’annonce des estimés de la croissance du PIB au deuxième trimestre, Donald Trump se pète allégrement les bretelles en clamant haut et fort que cette performance a été remarquable. C’est vrai. Une croissance annualisée de 4,1% (PIB réel) est nettement au-dessus de la moyenne des dernières années. Selon Trump, cette performance éclipse tout le bilan économique de son prédécesseur, mais il est facile de démontrer que c’est faux, car la présidence de Barack Obama a connu quatre trimestres de croissance supérieure à 4,2% (4,5% au 4e de 2009; 4,7% au 4e de 2011; 5,1 au 2e de 2014 et 4,9 au 3e de 2014; en fait, tous les présidents depuis 1950 ont connu des trimestres de croissance supérieure à 4,1 à de multiples reprises, alors l’affirmation de Trump selon qui sa performance est historique est au mieux risible). Il est vrai que la croissance réelle du PIB a été supérieure pendant les six premiers trimestres de la présidence de Trump (2,7%) que pendant le deuxième mandat d’Obama (2,3%) et que la croissance avait ralenti un peu pendant la dernière année et demie d’Obama, mais la croissance de l’emploi et des salaires n’a pas vraiment suivi le même rythme.

L’économie américaine a créé des emplois de façon soutenue depuis janvier 2017, mais le nombre absolu des emplois créés pendant ces 19 premiers mois (moyenne de 194,000 par mois) a été un peu inférieur et non supérieur au nombre d’emplois créés pendant les 19 derniers mois de la présidence de Barack Obama (moyenne de 205,000 par mois). Le même constat est vrai pour les salaires réels, qui ont augmenté en moyenne de 0,8% pendant l’ensemble de la présidence Obama (et de près de 2% pendant le second mandat) comparé à une augmentation modeste de 0,3% pendant les 19 premiers mois de Trump. (voir ici) Évidemment, la poursuite de la création d’emploi à un rythme élevé se traduit par des taux de chômage proches de leur creux historiques, mais la baisse du chômage en soi n’a rien de nouveau, car elle se poursuit depuis 2010.

À la bourse, la comparaison est plus favorable à l’administration Trump, avec une croissance du Dow Jones de 28% depuis janvier 2017, comparativement à 11% pour la période correspondante à la fin de la présidence précédente. Cette différence s’explique en bonne partie par la baisse des impôts des entreprises consentie par les républicains. Il faut aussi rappeler qu’une petite minorité d’Américains détient la vaste majorité des valeurs cotées en bourse et que les bénéfices de cette croissance vont surtout aux plus fortunés.

Dans une partie des entreprises qui ont bénéficié des réductions d’impôt, une partie des bénéfices a été transférée aux travailleurs sous forme de bonis (non renouvelables) et d’augmentations modestes des échelles salariales. Par contre, pour une très large proportion des travailleurs, les gains salariaux modestes ont été effacés par l’augmentation des prix (qui risque de s’empirer en cas d’intensification des guerres commerciales).

Somme toute, la performance de l’économie américaine depuis l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche est très bonne, mais elle tient beaucoup plus de la continuité avec la période précédente que d’un virage prononcé. Si on veut parler de «boom économique» associé à la présidence de Trump, on peut le faire, mais il faut quand même avoir l’honnêteté de reconnaître que ce «boom» ne se démarque pas spectaculairement de la période précédente.

Des bémols majeurs

À cette observation s’ajoute deux bémols majeurs. D’abord, une très forte proportion des gains réels de cette croissance se retrouvent dans les poches des mieux nantis et bénéficient peu ou pas à la vaste majorité des gens ordinaires. Ensuite, une bonne partie de la performance économique actuelle s’explique par l’effet de stimulation temporaire lié à l’augmentation considérable du déficit budgétaire du gouvernement fédéral américain. Alors que la trajectoire du déficit était à la baisse jusqu’en 2015, ce dernier a augmenté un peu en 2016 et il a encore augmenté en 2017 (665 milliards $) et il est en voie d’exploser, passant de 804 milliards $ prévus en 2018 à près de mille milliards en 2022, selon les chiffres du Congressional Budget Office.

Bien sûr, des déficits gargantuesques ont été atteints entre 2009 et 2011, mais ceux-ci étaient justifiés par l’urgence de contrer la pire récession depuis la Grande Récession. Des déficits avoisinant les mille milliards de dollars étaient défendables mais en 2017 et en 2018, alors que la crise est largement chose du passé, ça n’a aucun sens.

Autre bémol, la croissance des années Trump est réelle mais elle bénéficie d’abord au «un pourcent» des mieux nantis, aux dépens des 99 autres pourcent, sans oublier leur descendance, qui en aura pour longtemps à payer la facture de cette sortie d’une crise qui n’existe que dans l’imagination de Donald Trump et de ses disciples.

De l’économie à la politique

Ce bref tour d’horizon des principaux indicateurs économiques permet de dégager certaines observations. D’abord, dans ses discours politiques, Donald Trump répète constamment que la période qui a précédé sa présidence était une catastrophe et que ses politiques sont entièrement responsables des performances enviables de l’économie américaine. C’est de la pure fabulation et la majorité des Américains n’en est pas dupe, ce qui explique en partie la faible popularité de Trump et le retard des républicains dans les sondages à l’approche des élections de mi-mandat. De plus, si on considère la très forte corrélation historique entre la performance de l’économie et l’appui au président et à son parti, le niveau des appuis à Trump que révèlent les sondages est probablement plus près de son plafond que de son plancher potentiel.

Il n’est pas impossible que le bon niveau de croissance de la production et de l’emploi finisse par éviter aux républicains la débandade que plusieurs craignent aux élections de mi-mandat de novembre prochain. Même si l’opinion est loin d’attribuer à Trump et aux républicains tout le crédit des performances actuelles de l’économie, celles-ci demeurent un point positif pour eux. Il serait donc prudent pour les démocrates de ne pas crier victoire trop tôt, mais le fait que le président et son parti accusent un déficit considérable dans la faveur du public malgré ces performance est une mesure assez juste du jugement très sévère que les électeurs font de leur président.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM