La signature de Roger Federer avec la populaire marque japonaise de vêtements Uniqlo révèle le potentiel du segment sport pour les bannières de mode prêt-à-porter.

Commotion à Wimbledon le 2 juillet dernier alors que Roger Federer fait son entrée sur le court central vêtu d’une marque qui n’est pas Nike.

Depuis 1994, l’icône du tennis et la marque étaient indissociables. Au point où les lettres « RF » sont devenues une extension de marque permanente dans la collection de l’équipementier américain.

Federer, le joueur le plus stylé de l’ATP, s’affiche dorénavant avec la marque de fast fashion japonaise Uniqlo. Un contrat de 300 millions $ US sur dix ans qui représente une augmentation substantielle de 10 millions $ par année en comparaison avec son entente avec Nike.

Forte pression sur Adidas et Nike

Les deux grandes marques de vêtements sport qui sont toujours le choix de facto des joueurs professionnels et des amateurs font face à une offre grandissante de vêtements techniques de qualité à prix beaucoup plus abordables.

Uniqlo offre une gamme sport lifewear avec matières et design qui n’a rien à envier aux leaders de la catégorie. Déjà implanté à Toronto et Vancouver, le détaillant japonais poursuivra son expansion canadienne à Montréal.

H&M propose de son côté plus de 150 articles de sport techniques dans sa collection.

Federer, Djokovic, et Berdych pour devenir légitimes

Avant Federer, Novak Djokovic a porté les couleurs d’Uniqlo. Il était no 1 à l’époque.

Mais c’est le mastodonte H&M qui a ouvert la voie entre 2013 et 2016 avec l’ex-top 10 Tomas Berdych. Le coup de génie dans l’association entre le Tchèque et le leader du fast fashion était sans contredit le fait que son épouse, la super modèle Ester Satorova, était constamment repérée dans les estrades par les caméras des diffuseurs. Le mariage entre sport de haut niveau et mode était dès lors bien entamé !

Le marché du vêtement sport en chiffres

Valeur de la catégorie projetée en 2025 aux US : 285 milliards $

Revenus de Nike en 2017 : 34 milliards $

Revenus de Adidas en 2016 : 20,5 milliards $

Nombre de détaillants Uniqlo à l’échelle mondiale en 2017 : 1089

Le chiffre de la semaine: 90 M$ US

Montant payé par Amazon pour les droits de diffusion exclusifs des principaux tournois de l’ATP ainsi que le US Open pour l’Angleterre et l’Irlande pour les cinq prochaines années. Les experts qualifient cette entente de « game changer ».

