Les incontournables de Fierté Montréal

Dès jeudi, le centre-ville vibrera au rythme de Fierté Montréal avec plus de 150 spectacles et activités célébrant la diversité et la communauté LGBT. Mais où aller ? Quoi voir ? Le Journal vous propose ses cinq coups de cœur gratuits de la programmation, tous présentés au parc des Faubourgs.

Illusion

Photo courtoisie

Révélée lors de la plus récente saison d’American Idol, la drag queen Ada Vox partagera la vedette avec ses homologues locales avec le grand spectacle Illusion. Et ce n’est pas tout ; une nouvelle tradition sera instaurée cette année avec le drag challenge. En effet, trois personnalités québécoises se prêteront au jeu en devenant des drag queens le temps d’une soirée... à moins qu’elles n’y prennent goût !

►Le 10 août à 20 h

Femmes de tête

Photo courtoisie

Samedi prochain, ce sont les femmes qui prendront le contrôle du parc des Faubourgs. Laurence Nerbonne, Milk & Bone et Tamara Weber-Fillion sont quelques-unes des artistes qui prendront part au spectacle Femmes de tête, célébrant la diversité sexuelle et de genre grâce à la musique.

►Le 11 août à 21 h 30

Drag Superstars

Photo courtoisie

Fans de RuPaul’s Drag Race, cette soirée est pour vous. Bianca Del Rio accueillera 12 vedettes issues des différentes incarnations de la populaire émission de téléréalité, dont les candidates de la plus récente saison Miz Cracker, Monet X Change, Kameron Michaels et Monique Heart, pour un spectacle haut en couleur. Et, en prime, les fans pourront également y découvrir les talents locaux lors du « spectacle de la mi-temps » assuré par Rita Baga, Michel Dorion, Franky Dee et Manny.

►Le 16 août à 20 h

Soirée jet set

Photo courtoisie

Le chanteur britannique Calum Scott profitera du festival pour donner sa toute première prestation en sol canadien. Et il ne sera pas seul ; pour l’occasion, il partagera la scène avec Deborah Cox, Mia Martina et la sensation web Todrick Hall.

►Le 18 août à 20 h

Samantha Fox

Photo courtoisie

Avis aux nostalgiques, la chanteuse et icône LGBT Samantah Fox sera bientôt de passage en ville. La bombe britannique emmènera dans ses valises ses plus grands succès tels que I Only Want to Be With You, Just One Night et, évidemment, Touch Me afin de faire danser le parc des Faubourgs.

►Le 19 août à 20 h 30