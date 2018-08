L’été c’est fait pour jouer

L’été, c’est les vacances... sauf pour les musiciens québécois. Comme il y a un festival partout où on retrouve au minimum une rue Principale, les vedettes de notre industrie musicale sont aussi recherchées durant l’été que les ventilateurs en période de canicule. Le Journal a jasé avec trois artistes d’ici pour en savoir plus sur les dessous de ces épuisantes, mais ô combien exaltantes tournées estivales.

Quand Plume change l’horaire

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Steve Veilleux ne s’en cache pas. Les gars de Kaïn ont fait le party aux quatre coins du Québec durant leurs premières années sur la route des festivals d’été. « La réputation festive qui nous collait à la peau, ça faisait notre affaire. C’est ce dont on avait toujours rêvé. » On ne se surprend pas alors qu’un autre fêtard notoire soit associé à une des anecdotes favorites de Kaïn. « Un des premiers gros festivals qu’on a faits, c’était les Régates­­ de Valleyfield dans le temps de notre album Pop culture. On jouait avec Plume Latraverse. Deux heures avant le show, on sort dehors, Plume regarde le ciel et il conclut qu’il va pleuvoir. Nous devions évidemment jouer en première partie. Mais il a décidé en raison du risque de pluie qu’il allait faire notre première partie. J’étais terrorisé. Pendant notre concert, les gens ne comprenaient pas ce qu’on faisait sur scène après Plume. On voyait des gens partir, c’était une catastrophe. Et il n’avait pas plu », se souvient Veilleux.

En bedaine

Photo Agence QMI, Martin Alarie

C’est le p’tit nouveau du circuit des festivals estivaux. Et force est de reconnaître qu’Émile Bilodeau s’est habitué rapidement au rythme effréné des concerts extérieurs. « La semaine dernière, j’ai lancé mon chandail dans la foule à trois reprises et j’ai fini le show à chaque fois en bedaine », racontait-il récemment au téléphone pendant une randonnée de sept heures d’asphalte en direction d’Albanel. « Au début, ce n’était pas censé être comme ça, ça devait être des chansons à texte. Mais les gens ont tellement bien saisi les textes qu’on se concentre sur la musique et ça met une teinte rock. » À 22 ans, Bilodeau embrasse pleinement sa nouvelle vie de vedette rock. Quand on lui parle de son emploi du temps entre les concerts, il préfère laisser planer un certain mystère. « Disons que c’est pas mal à l’image de Kaïn à leurs débuts », dit-il avec dans la voix ce sourire en coin qui sous-entend que le couvre-feu n’est pas fixé à 23 h.

Fou, mais pas trop

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Elle connaît un succès fou avec sa chanson Fou, mais sur la route des concerts estivaux, Andréanne A. Malette évite les folies. « Je ne sais pas trop si les gens s’imaginent qu’une tournée c’est rock, mais nous, on boit du thé, on joue à des jeux dans la voiture, on écoute de la vieille musique. Nous sommes probablement la tournée la plus sage. Les musiciens prennent une bière ou deux après les shows, on ne se couche pas tard, on se parle des vraies affaires. C’est tout sauf « rock, Folk and roll », s’amuse la chanteuse. Ce n’est pas une mauvaise idée quand on regarde son horaire du début juillet. Du 3 au 12, elle a joué successivement à Saint-Hyacinthe, Baie-Comeau, Petite-Vallée, Rimouski, Joliette et Val-d’Or. N’allez surtout pas croire qu’elle s’en plaint. « Cet été, nous sommes choyés, on bat des records d’assistance partout. On joue dans des parcs et à chaque endroit, on nous dit qu’ils n’ont jamais vu autant de monde. »