L’œuf ou la poule?

Cette semaine, VICE a publié une description de ce qui se passe à l’extérieur des arénas où Donald Trump tient ses rallyes, ces assemblées partisanes payées par les contribuables puisque monsieur se déplace par Air Force One.

Pro et anti-Trump s’invectivent, les pro-Trump faisant dans la menace de mort, dont voici un beau spécimen : « J’ai un beau camp d’été pour toi, avec de belles douches », en référence aux camps nazis.

Mais un certain raffinement frappe les troupes du président. Lors du rallye à Tampa cette semaine, des pro-Trump scandaient la plus récente augmentation du PIB américain : « Four percent, four percent. »

Ce qu’ils ne disent pas, c’est que les États-Unis ne manquent pas d’argent. La richesse est mal partagée. Et ce n’est pas Trump qui va régler cela.

Démocratie ou économie ?

Les pro-Trump québécois que je croise sur les réseaux sociaux utilisent eux aussi des statistiques sur le chômage et autres preuves chiffrées que les États-Unis d’Amérique ne se sont jamais mieux portés depuis le big bang.

Oublions l’augmentation du PIB américain de 16,7 % au premier trimestre de 1950 et que l’augmentation de 4,1 % au deuxième trimestre est une répétition de l’augmentation du troisième trimestre de 2014, quand Obama était président.

Admettons, et c’est un fait, que l’économie américaine se porte bien, tout comme l’économie mondiale, incluant la nôtre. Cela justifie-t-il le déclin démocratique, éthique et moral des institutions sous Trump ?

Une économie qui pète le feu vaut-elle mieux qu’une démocratie qui pète le feu ?

L’exemple chinois

Les Chinois, première puissance économique au monde selon Bloomberg, sont passés maîtres dans cet art de vivre heureux, bien que prisonniers de l’État. Ils n’ont aucune presse libre, l’État de droit n’existe pas, internet est contrôlé à la microseconde, les Chinois ne choisissent pas leurs dirigeants politiques, ils sont suivis partout par des caméras de reconnaissance faciale afin que les autorités puissent publier chaque année un bulletin de bonne conduite, se retrouvent en prison à la moindre opinion contraire aux diktats de Xi Jinping, qui s’est pratiquement nommé président à vie, et laissent un prix Nobel de la paix emprisonné, Liu Xiaobo, mourir du cancer en lui refusant des traitements à l’étranger.

Son crime ? Avoir rédigé un manifeste pro-démocratie.

En échange, la Chine fonctionne, du moins en surface, comme un État capitaliste avec quelques riches, beaucoup de pauvres et une classe moyenne qui en arrache. Sauf qu’ils n’ont aucun contrôle sur la façon d’améliorer leur sort. Ils sont enchaînés à leur vie.

Selon le World Happiness Report sur la satisfaction de vie, le score chinois n’a augmenté que de 0,8 entre 2006 et 2016 et reste coincé autour de 5 sur 10 (le Canada est à 7,2).

La Chine serait-elle moins avancée économiquement si ses citoyens étaient libres et vraiment heureux ?

Vu sous ces angles, que choisir ? L’œuf ou la poule ? L’économie ou la démocratie ?

Il n’y a qu’une seule réponse possible à ce non-dilemme : choisir de ne pas avoir à choisir.