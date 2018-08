Luxueux havres de paix

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Deux manoirs à vendre à Westmount pour 26,5 et 27 millions $

Photo courtoisie

Deux manoirs de Westmount sont actuellement à vendre pour 27 et 26,5 millions $ chacun. Il s’agit de loin des deux maisons les plus chères actuellement à vendre au Québec. Ils appartiennent à deux frères, Jonathan et Marvin Gurman, co-PDG de l’entreprise de vêtements en gros JCorp Inc., dont les ventes annuelles dépassaient les 100 millions $ en 2013. « Cet imposant manoir, l’un des plus beaux de Westmount, est idéalement situé [...]. Finitions somptueuses, marbre riche, bois, superbes moulures, piscine, allée chauffée avec portail et de l’espace pour toute la famille. Le summum de la vie à Westmount ! », décrit un courtier au sujet du manoir de 27 millions $. « Luxueux havre de paix situé [...] dans un cadre calme et tranquille. Ce grand manoir en pierre offre près de 30 000 pieds carrés de terrain, une maison cochère, une allée avec portail, une immense piscine ainsi qu’un terrain de tennis. La résidence principale, quant à elle, est un véritable hymne au luxe et au raffinement », dit un courtier au sujet de l’autre propriété.

Le patron de Brault et Martineau achète pour un demi-million $

Photo d'archives Yves Des Groseillers

Yves Des Groseillers, le président du conseil d’administration et ex-grand patron du détaillant de meubles et électroménagers Groupe BMTC, a fait l’achat d’un peu moins de 36 000 actions de la firme à un prix oscillant entre 14,72 $ et 15,57 $, pour une valeur de plus de 525 000 $. Il a cédé les rênes de l’entreprise à sa fille en juin. Le titre de BMTC est en recul de 7 % depuis le début de l’année.

Une attachée politique achète

Valérie Pomerleau, attachée politique du député libéral d’Abitibi-Est Guy Bourgeois, a fait l’acquisition avec son conjoint Karel Cossette, fondateur d’une firme de production de boîtes de carottage pour l’industrie minière, d’une propriété dans un arrondissement cossu de la métropole pour 2,5 millions $. Un couple de gens d’affaires sont les vendeurs.

Une propriété à vendre 1 G$ US à Beverly Hills

Photo courtoisie, American Luxury

Un espace vert de 157 acres zoné pour la construction résidentielle situé au sommet d’une colline de Beverly Hills en Californie a été mis en vente pour la somme colossale de 1 milliard $ US. « Ce pourrait bien être la propriété la plus désirable actuellement à vendre dans le monde », affirme le site spécialisé American Luxury, qui spécule que l’acquéreur pourrait vouloir y construire un sanctuaire résidentiel d’un luxe inouï.

350 000 Porsche Macan vendus depuis 2014

Photo courtoisie Porsche

Le constructeur allemand Porsche est parvenu à vendre 350 000 luxueux VUS Porsche Macan depuis son lancement en 2014 (à plus de 50 000 $ l’unité). Porsche a dévoilé récemment l’édition 2019. Le prix n’a pas encore été divulgué.