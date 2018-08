Monts et merveilles de la Gaspésie

2. Grandioses Chic-Chocs

Nous continuons sur la route 132, le long du fleuve Saint-Laurent. La rive opposée se fait de plus en plus lointaine. À Sainte-Anne-des-Monts, nous en profitons pour jeter un coup d’œil aux sculptures en bois de la Fête du bois flotté, exposées à l’année.

Photo courtoisie, Hortense Des Dorides

Puis, nous quittons la route 132 et le fleuve, direction la Haute-Gaspésie. À une quarantaine de kilomètres se trouve le parc national de la Gaspésie, son mont Albert, ses orignaux et ses caribous. Géré par la SEPAQ, ce parc offre une véritable incursion dans la vaste forêt de la Gaspésie. Ici, il n’est pas rare de croiser des orignaux (au sentier Ernest-Laforce, au coucher du soleil) et des caribous des forêts (plus de 75 d’entre eux vivent dans la toundra des plateaux du mont Albert et du mont Jacques-Cartier). Activité vedette du parc, la randonnée peut se pratiquer en famille en empruntant le sentier du lac aux Américains. Pour un plus grand défi, gravissez les 17 kilomètres du Tour-du-Mont-Albert.