Nikita Scherbak est heureux à Montréal

Le jeune attaquant du Canadien de Montréal Nikita Scherbak a décidé de passer la saison estivale dans la métropole du Québec et s’en porte plutôt bien.

Il s’agit d’une première pour le joueur russe, qui apprécie la conciliation travail-famille.

«Je voulais passer le plus de temps possible avec ma copine, a expliqué celui qui participait au tournoi de hockey de Kristopher Letang, samedi, à Montréal. J'ai réalisé que j'avais tout ce que j'avais de besoin ici pour devenir un meilleur joueur [...] la ville est incroyable. Le Vieux-Port c'est magnifique, ça me rappelle la maison. Mes parents sont ici aussi et ils adorent. Je suis en amour avec Montréal.»

Le premier choix du Tricolore en 2014 est conscient que son été et son prochain camp d’entraînement seront déterminants pour la suite de sa carrière.

«Je travaille fort, car c'est une année importante pour moi, et l'ensemble de l'organisation. Nous devons redevenir compétitifs. Personnellement je suis prêt. Je travaille sur mon patin et ma force physique pour être meilleur dans le coin de la patinoire».

«Je veux me démarquer au camp et mériter ma place. Je ne veux pas être un joueur de soutien, c'est ma mentalité», a-t-il ajouté.

Scherbak a évolué pendant 29 rencontres dans la Ligue nationale de hockey sur deux saisons. Il a amassé sept points, dont cinq filets, lors de cette période.

Le départ d’un ami

L’échange envoyant Alex Galchenyuk aux Coyotes de l’Arizona en retour de Max Domi aura fait perdre l’un des meilleurs amis de Scherbak dans le vestiaire du Canadien.

«C’est dur de voir Alex partir, nous sommes de très bons amis. C'est le hockey, c'est un business. Tout le monde peut être échangé», a philosophé le jeune homme.

Il a cependant affirmé à la blague qu’il ne sera pas l’unique joueur à parler le russe dans l’environnement de l’équipe, car Andrew Shaw connait très bien les jurons dans sa langue.