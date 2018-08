Photos souvenirs: Lemire Verville

Il y a 34 ans

Photo d’archives, Raymond Bouchard

Cette photo témoigne de la longue collaboration entre Pierre Verville­­­ et Daniel Lemire. C’était il y a 34 ans, sur la scène du Club Soda, en 1984, lors du premier one-man-show de Verville, Vous me reconnaissez ? Ce titre faisait référence à son imitation de Jacques Villeneuve, l’oncle du champion de Formule 1. Le duo est à nouveau réuni aujourd’hui.

Premier solo

Photo d’archives, John Taylor

Le jeune homme natif de Drummondville, âgé de 29 ans, en 1985. Lemire présentait cette année-là un spectacle solo éponyme qui lui valut une nomination au Gala de l’Adisq. Si comme son confrère Verville, il exploitait le thème du sport (voir photos), il introduisait surtout des personnages qui allaient marquer pour toujours sa carrière d’humoriste.

Mille et un visages

Photo d’archives, Jean-claude Tremblay

Pierre Verville, 23 ans, en 1985, à la conquête du public, une grimace après l’autre. À l’époque, il présentait son spectacle Vous me reconnaissez ? et il personnifiait toutes les semaines son très cool personnage de Gello, au magazine humoristique Casse-Tête, animé par nul autre que Daniel Lemire à Télé-Métropole­­­ (TVA).

Premier Juste pour rire

Photo d’archives, Leopold Rousseau

Il y a près de 30 ans, Daniel Lemire, lors d’une entrevue, en 1987. Cette année-là, il voguait sur la vague d’amour de l’émission humoristique Casse-Tête qu’il avait animée à Télé-Métropole (TVA). Cinq ans plus tôt, il avait fait ses débuts aux Lundis des Ah ! Ah !, suivis d’une performance au premier festival Juste pour rire, en 1983.

Dès l’école

Photo d’archives, Luc Belisle

Pierre Verville, en 1989. Il venait de sortir le vidéoclip Gello-Reggae et un nouveau spectacle solo. De plus, il participait à la revue satirique hebdomadaire Rira bien, à TVA, un exploit de sketches à livrer, tel un Bye Bye hebdomadaire. Précoce, le p’tit gars natif de Victoriaville avait présenté son premier one-man-show à la polyvalente, à l’âge de 15 ans et le second à 16 ans.

► Pierre Verville et Daniel Lemire reprendront dès le 19 septembre à Brossard, la tournée de leur spectacle Lemire Verville. Les deux complices, qui remontent sur scène en duo 34 ans plus tard, proposent un enchaînement de gags et de sketches. Collé à l’actualité, Verville se donne à fond dans les imitations, dont celles de Pierre Bruneau, Justin Trudeau et Rambo Gauthier. Lemire reprend des sujets de l’heure avec ses personnages d’Oncle Georges et d’Yvon Travailler. Une mise en scène de Denis Bouchard. Ils seront à Montréal en février 2019. Pour les billets, voir lemireverville.com.

► Pierre Verville sera de retour cet automne, aux côtés de Philippe Laguë, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet à l’émission radio humoristique À la semaine prochaine, pour une onzième saison, à la Première chaîne de Radio-Canada (95,1 à Mtl). On entend aussi ses imitations à l’émission Et Dieu créa... Laflaque, à la télé de Radio-Canada.

► Pierre anime aussi la troisième saison de la série documentaire Fou des oiseaux, présentée sur la chaîne Unis TV.