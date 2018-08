Réapprendre à la... dure

TROIS-RIVIÈRES | Des pépins mécaniques, quelques petites erreurs et un accrochage. La rentrée de Jacques Villeneuve samedi au Grand Prix de Trois-Rivières ne s’est pas déroulée sans heurts.

Après quatre ans d’absence en Rallycross, le pilote québécois a tôt fait de réaliser que d’affronter les meilleurs de la spécialité n’était pas une mince tâche.

Il a bouclé sa première journée à la neuvième et dernière position au Championnat de Rallycross des Amériques ARX.

Sans surprise, l’Américain Scott Speed (Volkswagen Beetle), de l’écurie Andretti, occupe le premier rang provisoire devant son compatriote Ken Block et le Canadien Steve Arpin.

Villeneuve s’était classé septième en Q1 avant d’abandonner lors de l’étape suivante (Q2).

Des départs compliqués

Les craintes de Villeneuve, formulées plus tôt cette semaine au sujet des procédures de départ, se sont concrétisées lors des deux manches qualificatives auxquelles il a pris part samedi au volant de sa Subaru WRX STi.

« Le gros problème, c’est que j’oublie de relâcher le frein à main quand le départ est donné, a-t-il raconté à sa sortie de voiture. Ça me coûte un temps précieux au début. »

Cette dernière manche s’est d’ailleurs mal terminée pour lui puisqu’un accrochage avec Rene Munnich a signifié son abandon.

« Mon moteur a presque calé et il a pris l’avantage sur moi, a expliqué Villeneuve. Puis, en voulant le doubler par la suite, on s’est touchés, ce qui a endommagé ma roue arrière droite. C’est frustrant... »

En matinée, lors du deuxième entraînement, Villeneuve avait été forcé de retraiter au garage après seulement un tour à la suite du bris de sa boîte de vitesses.

Présence assurée en demi-finale

Mais bon, la bonne nouvelle, c’est que le faible nombre d’inscrits (neuf) lui assure au moins une place en demi-finale qui aura lieu dimanche après-midi, et ce, peu importe son résultat obtenu dans la dernière ronde (Q3) qualificative prévue plus tôt.

« Nous allons apporter des correctifs pour améliorer le comportement de la voiture, a souligné Villeneuve, tout en espérant que la mécanique tienne le coup. Je suis confiant, car, chaque fois, on s’améliore et le rythme est plus soutenu. »

Un nom magique à Trois-Rivières

Jacques Villeneuve en est en fin de semaine à son sixième Grand Prix de Trois-Rivières (septième départ) et son premier depuis sa plus récente participation en 2014 où il avait disputé un programme... double en Rallycross et en série NASCAR Canadian Tire.

Il poursuit ainsi en Mauricie la tradition de la famille Villeneuve débutée il y a 45 ans par son père Gilles.

C’est par contre Jacques, le frère de Gilles, qui compte le plus de départs au Grand Prix, avec un total de 19 en 17 ans de participation ainsi que le plus de présences sur le podium avec huit.

« C’est un nom magique ici », a dit Gerry Rochon, ce résident de Trois-Rivières qui tient à jour les statistiques des pilotes depuis les tout débuts en 1967.

« En fait, les Villeneuve ont été bons pour le Grand Prix et le Grand Prix a été bon pour la famille », fait-il remarquer.

Véritable encyclopédie sportive, Rochon s’était fait connaître par sa participation gagnante à l’émission Tous pour un, animée par Gilles Gougeon sur les ondes de Radio-Canada en 1993 et dont le sujet était le hockey professionnel nord-américain.

La menace Loeb

Sebastian Loeb, le seul pilote à avoir freiné la domination de Johan Kristoffersson cette saison, occupe le premier rang après la première journée de compétition à Trois-Rivières au Championnat du monde de Rallycross.

Le vétéran pilote français a devancé, à bord de sa Peugeot 208, le Suédois Mattias Ekström (Audi S1) et le Norvégien Petter Solberg (Volkswagen Polo).

Vainqueur de cinq des six premières épreuves de la saison, Kristoffersson, coéquipier de Solberg, a dû se contenter du septième rang. Rien n’est toutefois perdu pour le Suédois qui n’a pas raté une finale (à laquelle sont confrontés six pilotes) en 2018.

Photo Louis Butcher

La fiche des Villeneuve à Trois-Rivières

Photo d'archives, John Taylor

Photo d'archives, Chantal Poirier

Photo d'archives, Martin Alarie

Année Pilote Catégorie Résultat 1973 Gilles Formule Ford 1er 1974 Gilles Formule Atlantique Abandon 1975 Gilles Formule Atlantique Abandon 1976 Gilles Formule Atlantique 1er 1976 Jacques (frère) Série Honda 2e 1977 Gilles Formule Atlantique 4e 1977 Gilles Can-Am Abandon 1977 Jacques (frère) Production FAQ Abandon 1978 Jacques (frère) Formule Ford 2e 1978 Jacques (frère) Série Honda 15e 1979 Jacques (frère) Formule Atlantique 4e 1980 Jacques (frère) Formule Atlantique Abandon 1981 Jacques (frère) Formule Atlantique 1er 1982 Jacques (frère) Can-Am Abandon 1983 Jacques (frère) Can-Am 1er 1989 Jacques (frère) Formule Atlantique 1er 1990 Jacques (frère) Formule Atlantique Abandon 1991 Jacques (frère) Formule Atlantique 1er 1992 Jacques (frère) Formule Atlantique Abandon 1992 Jacques (fils) Formule Atlantique 3e 1993 Jacques (frère) Formule Atlantique 2e 1993 Jacques (fils) Formule Atlantique Abandon 1994 Jacques (frère) Formule Atlantique Abandon 1998 Jacques (frère) Formule Atlantique Abandon 2004 Jacques (frère) FASCAR 10e 2009 Jacques (fils) NASCAR Canadian Tire 4e 2013 Jacques (fils) NASCAR Canadian Tire 3e 2014 Jacques (fils) NASCAR Canadian Tire 24e 2014 Jacques (fils) RallyCross mondial 15e * 2015 Jacques (frère) Formule 1600 10e ** 2015 Jacques (frère) Formule 1600 Abandon 2018 Jacques (fils) Rallycross ARX

* Il a été éliminé à l’issue de la troisième manche qualificative.

** Il a croisé le fil d’arrivée au 10e rang, toutes catégories, mais à la troisième place dans la classe « Masters » pour son huitième podium au GP de Trois-Rivières.