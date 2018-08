Savez-vous vous amuser?

La semaine dernière, vous avez répondu à quelques questions pour évaluer, de façon sympathique et non scientifique bien sûr, votre capacité à lâcher prise et à vous amuser. Faites-vous partie de la catégorie de gens rieurs ou de celle de gens plutôt rigides ? Bref, l’important est de savoir que quoi qu’il en soit, certaines habitudes peuvent se modifier afin de rendre la vie plus agréable, légère et même un peu coquine... voici des trucs !

Un talent qui s’apprend, très certainement ! Qu’est-ce que le lâcher-prise ? J’ai envie de vous faire part d’une histoire que Marc Vachon, psychologue et auteur, a écrite dans un billet sur le stress et la santé mentale (osezchanger.com). « Voici d’abord une métaphore qui explique assez clairement notre difficulté à lâcher-prise. On raconte que, dans la forêt équatoriale, un homme chassait le singe. Comme il connaissait bien un de ses travers, il pouvait l’attraper vivant et sans la moindre blessure. Après avoir évidé une courge qu’il remplissait ensuite de riz, il la fixait solidement à un arbre. Le singe, attiré par la nourriture, s’approchait et insérait ses doigts par l’ouverture. S’emparant d’une poignée de riz, il ne pouvait plus retirer sa main pleine maintenant trop grosse pour passer par l’orifice. Pendant qu’il s’acharnait, le chasseur s’approchait et attrapait le singe ainsi retenu. Vous pensez sans doute que l’animal n’avait qu’à abandonner le riz pour retrouver aisément sa liberté. Bien sûr, mais pour y arriver, il aurait dû renoncer à quelque chose d’important et même de vital pour lui : sa nourriture. Est-ce à dire que lâcher prise implique de renoncer à vos buts, à vos objectifs ? Pas nécessairement. Lâcher prise, dans l’immédiat, peut être parfaitement compatible avec l’action, mais impliquera parfois une action différente ou différée. » Est-ce que cela résonne en vous ?

Rire et s’amuser demande d’être présent en soi, d’être capable de jouir du moment présent. Particulièrement lorsqu’il est question de sexualité. De nombreuses femmes éprouvant des difficultés orgasmiques réalisent en thérapie à quel point elles ont de la misère à lâcher prise et à s’abandonner. Ou encore des hommes qui se mettent tant de pression de performance qu’ils en souffrent sexuellement.

Une question de santé

« On observe actuellement une augmentation de la prévalence des troubles mentaux courants, soit les troubles anxieux et dépressifs, dans la population canadienne, pour tous les groupes d’âge ; les jeunes en transition à l’âge adulte constituent toutefois le groupe le plus à risque de développer des troubles mentaux. Les filles et les jeunes aux études secondaires et postsecondaires présentent un risque accru. Cette situation justifie l’importance et l’urgence d’agir en promotion-prévention, en amont des problèmes de santé mentale [...] Dans une perspective de santé publique, il apparaît nécessaire d’agir en amont des problèmes de santé mentale et de miser non seulement sur la prévention des troubles mentaux, mais également sur la promotion de la santé mentale dans sa dimension positive. » Source : Institut national de santé publique du Québec, numéro 10, septembre 2015.

Et pour Guy Finley, auteur qui s’est intéressé de près au lâcher-prise, « il s’agit d’abandonner tout ce qui persiste à nous amener dans des relations et des évènements malheureux. Nous détacher des pensées et des sentiments douloureux qui noient notre esprit dans de fausses et lassantes inquiétudes. »

C’est donc pour toutes ces raisons (et bien plus encore) qu’il s’avère important d’ajouter à sa vie plaisir et divertissement !

Prescription : Rire

Que ce soit des activités sportives, éducatives ou ludiques, il est essentiel que vous preniez du plaisir à le faire. Seul/e ou en couple, je vous recommande de prendre du temps, au moins une fois par jour pour rire. Rire à gorge déployée ou simplement rigoler, le Mouvement en Santé mentale du Québec indique : « Le rire est l’un des remèdes les plus accessibles, économiques et efficaces contre le stress. Il nous amène à sécréter des endorphines, aussi appelées “hormones du bonheur”. Les endorphines apaisent le corps et apportent un bien-être en réduisant les excès d’adrénaline et de cortisol hormones [du stress]. Le rire permet aussi de libérer l’esprit de ses préoccupations. Rire 10 minutes par jour réduit la pression artérielle, améliore la circulation sanguine et l’oxygénation du muscle cardiaque. » Recommandations ? « Chercher une vidéo drôle sur internet, jouer un tour à un collègue, regarder un extrait d’une comédie, trouver le sketch d’un humoriste que vous aimez, appeler un proche qui vous fait rire... » Source : Défi santé, prendre une pause... pour rire et s’amuser, 23 juillet 2018.

Donc pour ajouter un brin de folie à votre vie, il suffit de reconnecter avec l’enfant en vous, de le laisser parler à l’occasion et de vous amuser ! Osez faire des pauses rire et détente.