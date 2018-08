Sur la route des festivals

Une fois le mois d’août arrivé, on a parfois l’impression que l’été tire déjà à sa fin. Pourtant, des dizaines de festivals auront lieu à la grandeur de la province, et plusieurs d’entre eux présenteront des concerts de vos artistes favoris. Le Journal vous propose 20 festivals à ne pas manquer, aux quatre coins du Québec, d’ici la fin de la belle saison.

Festivent

Événement très populaire sur la Rive-Sud de Québec, le Festivent de Lévis est de retour pour une 36e édition. Le festival, qui s’est amorcé mercredi, propose encore une fois des envolées de montgolfières et plusieurs concerts, dont ceux de Robby Johnson et Voivod (samedi) et Éric Lapointe (dimanche).

► Se poursuit jusqu’à dimanche, à Lévis. festivent.ca

Festival international des rythmes du monde

Pour sa 16e édition, le festival de Chicoutimi recevra notamment Les Cowboys fringants (samedi 4 août), Les Trois Accords (mercredi 8 août) et Les Dead Obies (samedi 11 août).

► Se poursuit jusqu’au 12 août, à Chicoutimi. Rythmesdumonde.com

Festival Osheaga

Festival qui se passe de présentation, Osheaga est de retour au parc Jean-Drapeau pour une 13e édition. Amorcé vendredi, l’événement se poursuit jusqu’à dimanche avec des prestations d’Arctic Monkey, Anderson. Paak, Blondie et Future Islands (samedi), ainsi que Florence + The Machine, The National, Post Malone­­­, James Bay et Dua Lipa (dimanche).

► Se poursuit jusqu’à dimanche, au parc Jean-Drapeau de Montréal. Osheaga.com

ComediHa ! Fest-Québec

Profitant des chamboulements dans le milieu de l’humour montréalais, le ComediHa ! Fest-Québec s’est targué cette année d’être « le plus grand festival d’humour francophone au monde ». Pour sa 19e édition, les galas seront animés par Patrick Huard (jeudi 9 août), Phil Roy (vendredi 10 août), Jean-Michel Anctil (samedi 11 août), Véronique Cloutier (jeudi 16 août), Véronique Claveau & Mario Tessier (vendredi 17 août) ainsi que Fabien Cloutier (samedi 18 août).

► Du 8 au 19 août, à Québec. Comedihafestcom

Musique du bout du monde

Voilà sans conteste le festival qui porte le mieux son nom. Présenté à Gaspé, « au bout du monde », l’événement accueillera notamment, pour sa 15e édition, La Dame Blanche et Cœur de pirate (jeudi 9 août), ainsi qu’Alaclair Ensemble et Les Trois Accords (vendredi 10 août).

► Du 9 au 12 août, à Gaspé. Musiqueduboutdumonde.com

Festival international de la chanson de Granby

Étant à la fois un concours et un festival, le Festival international de la chanson de Granby célèbre en grand ses 50 ans cette année. En tout, ce sont 89 spectacles réunissant 197 artistes qui seront offerts à l’occasion de cette édition anniversaire. Parmi les artistes à se produire, on compte Vincent Vallières et ses invités, dont Andréanne A. Malette, Émile Bilodeau, Philippe Brach et Patrice Michaud (23 août). Pierre Lapointe, Daniel Bélanger, Alex Nevsky et Isabelle Boulay figurent aussi dans la programmation.

► Du 8 au 26 août, à Granby. Ficg.qc.ca

Osisko en lumière

Depuis déjà plusieurs années, Rouyn-Noranda s’est établie comme une destination prisée par les mélomanes. Quelques semaines avant la tenue du FME (voir plus loin), la ville abitibienne présentera Osisko en lumière, pour trois soirs. Artistes très populaires en ce moment, Dead Obies et Charlotte Cardin ouvriront la première soirée (jeudi 9 août). AFI et Rise Against suivront le lendemain. Et ce sont Patrice Michaud et X Ambassadors qui clôtureront le week-end.

► Du 9 au 11 août, à Rouyn-Noranda. Osiskoenlumiere.com

Île Soniq

Festival à l’intention des amateurs d’EDM (electronic-dance-music), Île Soniq est de retour au parc Jean-Drapeau, après les passages d’Heavy MTL et Osheaga. Cette année, le festival recevra comme artistes principaux The Chainsmokers, DJ Snake, Diplo, French Montana et Steve Angello.

► Les 10 et 11 août, au parc Jean-Drapeau de Montréal. Ilesoniq.com

Saint-Jérôme Folk

Comme son nom l’indique, ce festival se déroule à Saint-Jérôme­­ et porte sur la musique... folk ! Pour sa quatrième édition, l’événement recevra notamment Jesse McCormack et Alexandre Poulin (vendredi 10 août), Martha Wainwright (samedi 11 août), Matt Holubowski (vendredi 17 août) et Lisa LeBlanc (samedi 18 août). Daniel Boucher y donnera aussi deux concerts, les 16 et 17 août.

► Les 10, 11, 16, 17 et 18 août, à Saint-Jérôme. Sjfolk.ca

International des montgolfières

Encore une fois cette année, musique et montgolfières seront à l’honneur de ce festival très populaire. Pendant neuf jours, les artistes seront nombreux à se succéder sur les différentes scènes. Du lot, citons entre autres Simple Plan (samedi 11 août), Isabelle Boulay (dimanche 12 août), Hubert Lenoir et Les Trois Accords (mardi 14 août), Kevin Parent et Éric Lapointe (vendredi 17 août), Marc Dupré et Tom Cochrane avec Red Rider (samedi 18 août).

► Du 11 au 19 août, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Montgolfieres.com

Mutek

Événement plus pointu que d’autres festivals, Mutek en est à sa 19e édition. Dans le Quartier des spectacles, le festival présentera des artistes, panélistes et professionnels de créativité numérique et musiques électroniques. Plusieurs spectacles gratuits seront présentés sur l’Esplanade de la Place des Arts. Mutek.org

► Du 22 au 26 août, à Montréal. Mutek.org

Festival de la poutine

Événement qui marie à merveille la poutine et la musique, ce festival fondé par Les Trois Accords proposera des spectacles de Robert Charlebois, Kaïn et Hubert Lenoir (23 août), 2Frères, Marjo et Geoffroy (24 août), ainsi que Lisa LeBlanc, Dead Obies et Matt Holubowski (25 août). Festivaldelapoutine.com

► Du 23 au 25 août, à Drummondville. Festivaldelapoutine.com

Trois-Rivières en blues

Une édition spéciale pour le 10e anniversaire de ce festival trifluvien. Des artistes internationaux comme George Thorogood and The Destroyers (23 août), Randy Bachman (24 août) et Buddy Guy (25 août) se produiront à l’Amphithéâtre Cogeco.

► Du 23 au 25 août, à Trois-Rivières. 3renblues.com

Festival Nord-de-rire

Les Laurentides se mettent à l’humour avec la première édition de ce festival comique. Parmi la quinzaine d’humoristes présents, on retrouvera Réal Béland, Jean-Thomas Jobin, Étienne Dano, Billy Tellier, Christine Morency, Didier Lambert et Jérémie Larouche.

► Les 24 et 25 août, à Saint-Jérôme. Festivalnordderire.ca

Festijazz

Voilà déjà 33 ans que les Rimouskois vibrent au rythme du Festijazz. Parmi les spectacles à voir cette année, on compte ceux d’Andrea Lindsay (30 août), Kid Koala (30 août), Angel Forrest (31 août), Jordan Officer (1er septembre) et The Stanley Clarke Band (2 septembre).

► Du 29 août au 2 septembre, à Rimouski. Festijazzrimouski

Festival de musique émergente

Pour sa 16e édition, le FME a frappé un grand coup en réunissant, pour la première fois en plus de dix ans, le mythique projet de Karkwatson (31 août et 1er septembre), avec les membres de Karkwa et de Patrick Watson. Parmi les autres artistes, il y aura Random Recipe (30 août), Galaxie et Kandle (31 août), ainsi que Milk & Bone (2 septembre).

► Du 30 août au 2 septembre, à Rouyn-Noranda. Fmeat.org

Festival des montgolfières

Une 31e édition pour ce festival qui laisse une très belle place aux montgolfières et aux nombreux concerts. Cette année, Charlotte Cardin (30 août), Hubert Lenoir (31 août), un groupe hommage à Gerry Boulet (1er septembre) et Vincent Vallières (3 septembre) se produiront. Un gala d’humour, avec Olivier Martineau, Rosalie Vaillancourt, Julien Lacroix, Anthony Kavanagh et Rachid Badouri, sera aussi présenté (31 août).

► Du 30 août au 3 septembre, à Gatineau. Montgolfieresgatineau.com

La fête de la musique

L’événement de Tremblant fête ses 20 ans cette année. Pour l’occasion, la directrice artistique Angèle Dubeau a invité Robert Charlebois, Lorraine Desmarais et La Pietà à un concert spécial, le 1er septembre.

► Du 30 août au 3 septembre, à Tremblant. Fetedelamusique.com

Festival bière et saveurs

Bien entendu, ce populaire événement sur le bord de l’eau met d’abord l’accent sur les bières de micro­brasseries. Mais un volet musical proposera tout de même d’intéressants spectacles de Karim Ouellet (31 août), ainsi que Lydia Képinski et Pépé et sa guitare (1er septembre­­­).

► Du 31 août au 3 septembre, à Chambly. Bieresetsaveurs.com

Mile Ex End

Après une première édition très réussie, le Mile Ex End est de retour, cette fois-ci avec deux fins de semaine de spectacles. Alors que le premier week-end sera musical, avec notamment The Barr Brothers et Hubert Lenoir (1er septembre), ainsi que Broken Social Scene et Eddy De Pretto (2 septembre), le samedi 8 septembre sera tourné vers l’humour, avec une trentaine d’humoristes, dont Virginie Fortin­­­, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Julien Lacroix et Korine Côté.

► Les 1er, 2 et 8 septembre, à Montréal. mileexend.com