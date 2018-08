Temple de la renommée: Ray Lewis fond en larme

Reconnu comme l’un des joueurs les plus durs de la NFL pendant sa carrière, Ray Lewis a pleuré à chaudes larmes lorsqu’il a reçu, samedi, son veston doré, symbolisant son entrée au temple de la renommée du football américain.

Le leader défensif des Ravens de Baltimore pendant 17 saisons a s’est exprimé pendant de longues minutes sur la scène à Canton, dans l’État de l’Ohio. Il a parlé du faible taux de chance de devenir un joueur de football professionnel, il s’est permis une petite danse et il a abordé une multitude de sujets sociale et politique.

L’ex-secondeur a également parlé de son implication dans la communauté.

«J’étais un leader sur le terrain et je suis maintenant un leader dans la communauté, a affirmé Lewis. Je me suis joint à une nouvelle équipe et mon objectif est clair. Je veux élever mes frères et mes sœurs, afin d’inspirer les leaders de demain. Je veux me battre pour l’amour, pas l’argent, pas la gloire, pas le succès, pas le nombre de «followers», mais uniquement l’amour.»

Le prolifique receveur de passes Randy Moss faisait également partie des nouveaux immortels.

Celui qui a porté les couleurs des Vikings du Minnesota, des Raiders d’Oakland, des Titans du Tennessee, des 49ers de San Francisco et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a tenu à remercier l’entraîneur des «Pats», Bill Belichick.

«Je veux te remercier pour avoir été un ami quand nous n’étions pas dans un contexte de football, a-t-il dit dans son discours d’intronisation. Tu m’as démontré comment tu aimais le sport. Tu m’as poussé tous les jours, afin que je sois le meilleur. Je suis désolé que nous n’ayons pas gagné ensemble.»

Lewis et Moss ont reçu cet honneur ultime en compagnie de Brian Dawkins, Brian Urlacher, Bobby Beathard, Robert Brazile, Jerry Kramer et Terrell Owens.

Seulement Owens n’était pas présent à la cérémonie tenue à Canton dans l’État de l’Ohio. Le receveur de passes a affirmé boycotter l’événement parce qu’il ne considère pas que «ceux qui votent pour les candidats au temple de la renommée ne sont pas alignés avec la mission et les valeurs du temple».