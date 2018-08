Tranquillité et repos pour Thomas Chabot

Barouetté d’un côté et de l’autre durant la saison estivale depuis près de quatre ans, Thomas Chabot a enfin pu savourer un peu de quiétude durant la saison morte.

Loin des patinoires de la LNH, le défenseur de 21 ans passe du bon temps au Québec, dans sa région natale de la Beauce. Après le Championnat du monde de hockey auquel il a participé dans l’uniforme du Canada, au Danemark, en mai, le jeune patineur a fermé l’interrupteur.

Une nécessité après des années chargées avec les camps de perfectionnement, les camps d’entraînement professionnels, les camps d’équipes nationales, etc.

« J’ai pu prendre plus de temps pour moi et prendre du repos. J’ai aussi gagné de la force à l’entraînement, a-t-il expliqué à sa sortie du match de hockey-balle à la Coupe Rogers, samedi. J’ai pu passer du temps avec ma famille et mes proches. Ce que je n’avais pas pu faire beaucoup depuis quelques années ! C’est important. »

Ainsi, Chabot a titillé la petite balle blanche avec son frère. Il a d’ailleurs enregistré l’un de ses meilleurs scores sur les allées du club de golf de Sainte-Marie-de-Beauce dernièrement, une carte de 85, à cinq coups de sa meilleure perfo à vie.

S’améliorer dans sa zone

De retour au hockey, le défenseur cherche encore à accroître ses capacités physiques, gagner de la force musculaire afin d’être plus confiant dans les batailles à un contre un dans sa zone défensive.

Le choix de premier tour des Sénateurs d’Ottawa en 2015 souhaite évidemment que l’entraîneur Guy Boucher lui confie des tâches importantes. À ses 63 matchs à son année recrue la saison dernière, Chabot a vu son temps d’utilisation fluctuer.

Il se dit prêt à tout pour satisfaire l’état-major. « C’est certain que je souhaiterais avoir plus de responsabilités et un rôle plus important au sein de l’équipe, a-t-il laissé entendre. Je suis prêt à n’importe quoi dès le camp d’entraînement. Je dois faire encore mieux que l’an dernier. »

À ses 63 matchs en 2017-2018, il a marqué neuf buts et récolté 25 points, tout en présentant un différentiel de -12.