GRATTON, Gérald



De Mirabel, le 16 juillet 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Gérald Gratton, époux de Mme Liette Nepveu. Il a rejoint sa fille Nathalie et son fils Stéphane.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Doris (Dominique), ses petits-enfants Mathieu (Marie-Soleil) et Daphnée, son arrière-petite-fille Livia, ses frères et soeurs Jean-Claude, Lucille, Lise, Huguette, André, Robert et Denis, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Janvier (17737 rue Sacré-Coeur, St-Janvier (Mirabel) J7J 1L4), samedi le 11 août 2018 à 10h30. La famille recevra les condoléances ce jour même à l'église dès 9h30. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.