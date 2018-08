8 choses à faire pendant le Mois de l’archéologie

À vos crayons : « des artéfacts à croquer » !

photo Courtoisie Îlot des Palais

Vous avez déjà fait l’expérience d’une camera lucida ? Cet outil, qui projette de façon virtuelle un objet ou un paysage sur papier, permettait aux artistes du 19e siècle de dessiner les grandes lignes de leurs œuvres. Les ateliers « Des artéfacts à croquer » vous proposent une façon originale de découvrir des artéfacts qui proviennent des collections archéologiques du site de la terrasse Dufferin, du chantier-école de l’Université Laval et du site de la place de la Gare, en dessinant les contours de ceux-ci grâce à cet ingénieux outil.

♦ QUAND : Vendredi 10 août et dimanche 12 et 19 août, en après-midi

♦ OÙ : Au Château Frontenac, à l’Îlot des Palais et à la place Jean-Pelletier (place de la Gare)

♦ DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 50 minutes

♦ TYPE D’ACTIVITÉ : Atelier pour toute la famille

♦ COÛT : Gratuit

► Réservation requise au 418 692-1441

Faites une incursion au cœur d’un chantier de fouilles

photo fotolia

Rien de mieux pour comprendre l’archéologie que de visiter un vrai chantier en cours ! C’est ce que vous propose cette activité au chantier de fouilles du Monastère des Augustines de l’Hôpital général de Québec. Visitez le site accompagné d’un archéologue-animateur qui vous expliquera l’histoire de l’endroit et des vestiges mis au jour. Sur place, il sera possible de découvrir « en exclusivité » des artéfacts qui y ont été trouvés. Petits et grands pourront également participer à une activité d’initiation à l’archéologie, qui sera offerte par des archéologues.

♦ QUAND : Vendredi 17 août et samedi 18 août, de 9 h à 16 h

♦ OÙ : Hôpital général de Québec (260, boulevard Langelier)

♦ TYPE D’ACTIVITÉ : Visite guidée et atelier/grand public

♦ COÛT : Gratuit

► Réservation requise pour les visites commentées au 418 641-6181.

► Aucune réservation nécessaire pour la table d’artéfacts et l’activité d’initiation à l’archéologie.

Marchez et découvrez l’histoire de Limoilou

photo Rachel Archambault

Curieux d’en connaître davantage sur l’histoire de Limoilou ? Accompagnés de guides-historiens de la Société historique de Limoilou et d’un archéologue, on vous propose une visite guidée – à pied – à travers les rues du quartier. Le parcours prévoit la présentation d’artéfacts découverts par le chantier-école en archéologie de l’Université Laval lors des fouilles sur le site de la famille Anderson, un site « très riche » en découvertes de toutes sortes.

♦ QUAND : Samedi 18 août et dimanche 19 août, de 13 h à 15 h

♦ OÙ : Point de départ à la Villa Ringfield (1185, av. La Sarre)

♦ TYPE D’ACTIVITÉ : Visite guidée /grand public

♦ COÛT : Gratuit

► Réservation requise à rachel.archambault.1@ulaval.ca

Amusez-vous au « chantier de la p’tite fouine »

photo Courtoisie Moulin des Jésuites

Si vous voulez initier votre enfant à l’archéologie, le « chantier de la p’tite fouine » est pour vous ! Passez-y une journée familiale en participant à une activité de simulation de fouilles archéologiques, à du travail de laboratoire et à un atelier d’argile.

♦ QUAND : Tous les dimanches du mois d’août

♦ OÙ : Moulin des Jésuites (7960, boulevard Henri-Bourassa)

♦ TYPE D’ACTIVITÉ : Simulation de fouille pour toute la famille

♦ COÛT : 5 $/personne, maximum 20 $/famille (2 adultes, 2 enfants et plus), gratuit pour les 4 ans et moins. Réservation requise au 418 624-7720

Admirez les vestiges conservés à l’Auberge Saint-Antoine

photo Courtoisie Auberge Saint-Antoine

L’îlot Hunt, un quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine, Dalhousie, côte de la Montagne et du Sault-au-Matelot, est un site historique important de la capitale où de nombreux vestiges ont été découverts. Quais, boulets de canon, vaisselle, bouteilles... L’Auberge Saint-Antoine, sise sur le site, expose plusieurs de ces artéfacts entre ses murs. Une visite guidée, habituellement réservée aux clients de l’hôtel, est proposée au public tous les dimanches du mois d’août.

photo Courtoisie Auberge Saint-Antoine

♦ QUAND : Tous les dimanches du mois d’août, 13 h

♦ OÙ : Auberge Saint-Antoine

♦ TYPE D’ACTIVITÉ : Visite guidée/grand public

♦ COÛT : Gratuit

► Réservation obligatoire au 418 692-2211

Profitez d’un accès privilégié aux jardins des Ursulines

photo d’archives, Jean-François Desgagnés

Habituellement fermés au public, les jardins des Ursulines seront accessibles pour une visite guidée toute spéciale qui vous permettra d’en apprendre davantage sur l’architecture, la construction et l’évolution du monastère fondé en 1639.

♦ QUAND : Tous les samedis et dimanches du mois d’août, 13 h

♦ OÙ : Musée du Pôle culturel des Ursulines (12, rue Donnacona)

♦ TYPE D’ACTIVITÉ : Visite guidée/22 adultes

♦ COÛT : 16 $ (adultes), 13 $ (étudiants et 65 ans et plus), 9 $ (13 à 17 ans), gratuit pour les 12 ans et moins.

*Inclut la visite du musée.

► Aucune réservation requise

Visitez un site unique à Château-Richer

photo courtoisie Didier Ouellet

Une visite commentée du site archéologique classé des Couvents-de-Château-Richer a été créée spécialement pour le Mois de l’archéologie. Le site de la Côte-de-Beaupré, riche en histoire, inclut notamment les vestiges d’un moulin à vent et d’établissements d’enseignement construits par les colons français au 17e siècle. On promet « un regard nouveau » sur les découvertes archéologiques faites sur les lieux. La visite se termine avec un atelier de simulation de fouilles pour divertir les petits.

♦ QUAND : Tous les jours du mois d’août, 10 h à 17 h

♦ OÙ : Aux Trois Couvents (Château-Richer)

♦ TYPE D’ACTIVITÉ : Visite guidée pour la famille et atelier pour les enfants

♦ COÛT : Coût (entrée sur le site) : Adulte 6 $, aînés 5 $, étudiants 4 $ et gratuit pour les enfants

► Aucune réservation nécessaire

Apprenez-en plus sur l’archéologie... sous l’eau

photo Chris Dostal

L’archéologie subaquatique permet de fascinantes découvertes sur notre histoire, intimement reliée aux cours d’eau. L’archéologue maritime, spécialiste en architecture navale et membre fondateur de l’Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique, Mathieu Mercier Gingras, partagera son expérience et ses connaissances avec les curieux lors d’une conférence à L’Islet.

♦ QUAND : Dimanche 19 août, 10 h

♦ OÙ : Musée maritime du Québec (55, chemin des Pionniers Est, L’Islet)

♦ TYPE D’ACTIVITÉ : Conférence/Adultes et étudiants

♦ COÛT : Gratuit