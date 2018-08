Amazon retire des items présentant des symboles nazis

Après avoir été la cible de critiques, Amazon a retiré de son site internet de vente des produits liés à des symboles nazis ou suprémacistes.

C’est ce qu’a rapporté dimanche après-midi le journal «The Globe and Mail ».

Un porte-parole d’Amazon a confirmé au quotidien torontois que la compagnie a bloqué les comptes de certains détaillants. Ces comptes pourraient éventuellement être suspendus.

Keith Ellison, un membre démocrate de la Chambre des représentants, fait partie de ceux qui ont porté plainte à Amazon.

Au mois de juillet, les organismes Partnership for Working Families et Action Center on Race and the Economy, avaient déploré la vente de certains produits sur Amazon dont des pendentifs avec une croix gammée et des pyjamas pour bébé arborant un logo de croix en flammes qui rappelle le Ku Klux Klan.