Anthony Duclair pense avoir trouvé sa place

Le nouvel attaquant des Blue Jackets de Colombus Anthony Duclair est persuadé qu'il s'intégrera bien avec sa nouvelle formation.

Le hockeyeur de 22 ans s'est exprimé en ce sens, lors du tournoi de hockey de Kristopher Letang, samedi.

«C'est une équipe jeune qui travaille fort et qui a beaucoup de talent. J'aime le système de jeu, qui est de garder la rondelle», a-t-il indiqué. J'ai eu une discussion avec [John] Tortorella et il m'a dit qu'il me laisserait faire ce que je veux dans la zone offensive et c'est de ça que j'ai besoin.»

Duclair a aussi expliqué que le vétéran entraîneur est «un peu intimidant», mais qu'il avait fait ses recherches et que l'ensemble des joueurs à qui il a parlé n'avaient que de bons mots pour le coach.

«Tout le monde m'a dit qu'ils ont adoré joué pour lui et que c'est un entraîneur incroyable. On a tous vu les vidéos de lui sur Youtube, c'est pas mal drôle quand il se fâche, mais en même temps, c'est un gars très respecté dans la ligue», a expliqué le hockeyeur de 22 ans.

Duclair en sera à sa quatrième formation dans la Ligue nationale de hockey. Il a expliqué être à la recherche de constance la saison prochaine.