Bryce Harper fait la différence

À l’aide d’un double, Bryce Harper a produit le point qui a fait la différence dans un gain de 2-1 des Nationals contre les Reds de Cincinnati, dimanche à Washington.

Le 20e coup de deux buts de Harper cette saison a permis aux favoris locaux de prendre deux points d’avance en troisième manche. Adam Eaton a croisé le marbre sur la séquence. Matt Wieters avait préalablement ouvert la marque avec une longue balle en solo.

Harper était un cas incertain pour cette rencontre, lui qui a quitté le deuxième match d’un programme double entre les deux clubs samedi après avoir été atteint d’un lancer au genou droit.

Tanner Roark (6-12) a connu une excellente sortie en ne donnant qu’un point et sept coups sûrs en sept manches de travail. Mason Williams a été à l’origine du seul point marqué à ses dépens, en quatrième manche.

Kelvin Herrera a pour sa part enregistré son 17e sauvetage de la saison.

Dans l’autre camp, Luis Castillo (6-9) a concédé deux points, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers.