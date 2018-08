Célébrer l’Écosse sous le soleil

On associe plus souvent l’Écosse avec la météo pluvieuse, mais c’est sous le soleil et la chaleur accablante que se sont déroulés dimanche les Jeux écossais de Montréal à Verdun.

Une température ressentie de 37 degrés à Verdun n’a pas freiné les milliers de personnes venues célébrer la culture écossaise dans la cour de l’hôpital Douglas dimanche.

« Malgré qu’une petite ‘’shot’’ de pluie, ça serait rafraichissant, on est content qu’il fasse beau », a lancé le porte-parole francophone de l’évènement, Sylvain Jetté.

Près de 9000 ont pris part aux festivités de la 41e édition des Jeux écossais de Montréal.

Sur place, les visiteurs ont pu s’immerger dans la culture écossaise en assistant à des performances musicales de joueurs de cornemuses, des compétitions d’hommes forts et de danse ainsi que des combats médiévaux.

« Tous écossais »

« Il y en a plein qui me demandent ‘’il faut être en kilt?’’ ou ‘’il faut être comme ça?’’, a mentionné Sylvain Jetté. Bien non! C’est une grosse fête comme les fêtes de village qu’on retrouve en Écosse. »

Les hommes et femmes vêtus de costumes traditionnels écossais comme les citoyens de Verdun et du Grand Montréal se sont côtoyés dans une ambiance festive et un cadre inclusif.

« C’est le fun, a lancé M. Jetté. C’est un peu comme à la Saint-Patrick quand tout le monde devient Irlandais. Mais aujourd’hui, tout le monde devient Écossais. »

Alexandre Théoret, passionné d’histoire écossaise, assistait à l’évènement pour la sixième fois. « La musique écossaise et surtout les cornemuses, je ne suis pas capable de m’en passer, surtout avec la cérémonie d’ouverture où tous les clans sont ensemble. Ça rappelle les marches militaires pendant la guerre écossaise, alors j’adore ça. »

Familial

Pour cette 41e édition, les organisateurs des Jeux écossais de Montréal ont cherché à élargir leur offre familiale. Une compétition « d’hommes forts » dédiée aux enfants a permis aux jeunes apprentis de lancer des pierres et des marteaux d’une grosseur adaptée à leur taille.

« À Montréal, il y a toujours une touche de plus [que dans les autres Jeux écossais d’Amérique du Nord]. C’est peut-être un peu moins protocolaire, mais c’est beaucoup plus familial, beaucoup plus le fun », a expliqué M. Jetté.

Rencontrés sur le site, un couple et leurs deux enfants avaient apporté un large parapluie pour se protéger du soleil.

« C’est parfait, la température est au rendez-vous, l’ambiance est bonne et il y a plein de choses pour la famille, s’est réjouie Julie Massé. [Les enfants] ont été impressionnés par le coup de canon [de la cérémonie d’ouverture]! »