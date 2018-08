Chanson de l’été: pas de successeur à «Despacito»

Alors qu’en 2017, Despacito chauffait les oreilles de tout le monde tellement elle jouait en boucle, cette année, la course au titre de Chanson de l’été est beaucoup plus ouverte.

« Il n’y en a pas une, mais plusieurs petites, commente le directeur musical de Rythme FM, Étienne Grégoire. Ça n’a rien à voir avec l’an dernier, où il y avait un smash à tout casser qui faisait l’unanimité. »

Un mois avant la fin officielle du recensement des données pour nommer un grand gagnant (la fête du Travail marque habituellement cette étape), quelques chansons en anglais et une chanson en français font partie du peloton de tête.

Palmarès anglophone

Côté anglo, One Kiss, de Calvin Harris et Dua Lipe, livre une chaude lutte à Body, du duo de DJ canadiens Loud Luxury mettant en vedette les harmonies vocales de Brando. À Rouge, les deux pièces ont été diffusées à plus de 200 reprises depuis le début du mois de mai, confirme Patrice Croteau, directeur des contenus à Bell Média. Ces deux chansons tournent aussi beaucoup à CKOI et Rythme. Cette présence sur plusieurs antennes est considérée comme un prérequis pour pouvoir aspirer aux grands honneurs.

Sortie en mai, Familiar, de Liam Payne et J Balvin commence également à faire beaucoup de bruit, souligne le discothécaire de CKOI, Guy Brouillard.

Autre titre qui pourrait effectuer une plus grande percée au cours des prochaines semaines, Calypso de Stefflon Don et Luis Fonsi, le chanteur de Despacito.

Loud devant Cœur de pirate

Côté francophone, Loud ouvre la marche avec Toutes les femmes savent danser. « Ça devrait faire avancer la musique québécoise, indique Étienne Grégoire de Rythme FM. C’est une production digne de Los Angeles. Et c’est super accrocheur. »

Le rappeur québécois devance Cœur de pirate, qui tire son épingle du jeu avec Prémonition, et Olivier Dion et Zara Larsson, qui font équipe sur Only You.

Hip-hop aux États-Unis

Aux États-Unis, le portrait est fort différent. Le hip-hop domine le Hot 100 du Billboard depuis plus de deux mois, en grande partie grâce à Drake, qui a logé deux chansons différentes au sommet du Billboard Hot 100 au cours des deux derniers mois, In My Feeling et Nice For What. Cardi B pourrait venir brouiller les cartes avec I Like It, sa collaboration avec Bad Bunny et J Balvin.