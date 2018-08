Comment aider une jeune fille mal dans sa peau?

Je suis la grand-mère d’une adolescente de 15 ans. Mon garçon l’a en garde partagée depuis sa séparation d’avec sa mère, il y a trois ans. Comme il habite en haut de chez moi, j’ai de fréquents contacts avec elle et on s’entend bien.

Ayant tendance à l’embonpoint comme nous tous dans la famille, et les enfants étant méchants entre eux, elle est plutôt réservée pour éviter d’être repérée par les « bully ». Pour ajouter à son stress, elle fait de l’acné depuis un an, ce qui ajoute une coche à son angoisse de plaire.

Comme sa mère est de taille normale et n’a jamais eu de problèmes de peau, la pauvre petite attribue aux gènes de son père, qui a aussi fait de l’acné dans sa jeunesse, l’ensemble des problèmes qui la handicapent. Sans vouloir mettre mon nez dans des affaires qui ne me regardent pas, je voudrais l’aider, car mon fils manque d’habileté quand vient le temps d’aborder ça avec elle.

J’ai souvent entendu dire qu’on attribuait à l’alimentation l’apparition des boutons d’acné. Je voudrais l’aider à changer la sienne puisqu’elle est en grande partie responsable aussi de ses rondeurs, mais j’ai tellement peur de lui créer d’autres problèmes que j’hésite à m’aventurer sur ce terrain.

À ma place que feriez-vous ? La petite me fait confiance puisqu’elle me fait des confidences. Je sais donc grâce à ça que sans manquer totalement d’estime d’elle même, elle souffre d’une certaine anxiété dont elle n’ose pas parler avec son père. Comme chez son père l’acné est disparue quand ses hormones se sont rééquilibrées et qu’il a toujours bien vécu avec son surpoids, peut-être devrais-je juste attendre et la faire patienter ?

Grand-mère gâteau

Il semble que ce soit un mythe que d’associer l’apparition de l’acné à l’unique alimentation puisque les causes peuvent être multiples. Parmi les choses essentielles pour favoriser une belle peau il y a la bonne hydratation (boire beaucoup d’eau), le nettoyage rigoureux et quotidien de la peau avec de bons produits ainsi qu’une alimentation équilibrée.

Je ne sais si vous êtes sensible aux approches alternatives en santé, mais je crois qu’une consultation en naturopathie, qui propose des méthodes touchant autant l’équilibre alimentaire que le niveau de stress, l’activité physique et la qualité de sommeil, pourrait constituer une amorce de solution aux problèmes de votre petite-fille. Quitte par la suite, si son état le commande, à consulter un médecin spécialisé en problèmes de poids à l’adolescence ainsi qu’en psychologie.