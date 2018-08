Jonathan McCrea et Aristoteles V volent vers la victoire à Bromont

L’Américain Jonathan McCrea est monté sur la plus haute marche du podium dimanche alors qu’il a remporté, avec sa monture Aristoteles V, le Grand Prix final de l’International Bromont 2018.

Nicholas Dello Joio & Columbcille de Reve ainsi que Mario Deslauriers & Jamaica van Paemel, ont d’abord réalisé un barrage sans faute, prenant ainsi les premières positions du classement provisoire.

L’arrivée en piste de Jonathan McCrea & Aristoteles V a toutefois changé la donne. Le duo a pris l’avantage avec un double sans-faute réalisé en 42,54 secondes. Seuls Susan Horn et Lilly Fee (40,83) et Leslie Howard et Quadam (41,98) sont parvenus à surpasser ce chrono, mais une barre au sol, respectivement au septième et au premier obstacle, les a empêché de prendre l’avantage.

Les duos cavalier-cheval ont affronté un parcours de 13 obstacles pour 16 efforts, incluant une combinaison triple en sortie de ligne brisée, conçu par le chef de piste canadien Michel Vaillancourt. Onze duos cavalier-cheval étaient qualifiés pour le barrage.

Pour la seconde année, l’International Bromont présentait une épreuve Grand Prix réservée aux cavaliers âgés de moins de 25 ans. L’épreuve, techniquement aussi difficile que le Grand Prix FEI, permet de mettre en valeur les meilleurs cavaliers de la relève.

L’Irlandais Cormac Hanley et sa monture Captain Caruso ont remporté la compétition cette année. Les Canadiens Chelsea Richardson (Vendetta) et Stevie Murphy (Ebab Rk) ont respectivement fini deuxième et troisième.

Résultats – Grand Prix CSI3* International Bromont

1. Jonathan McCrea (USA) / Aristoteles V 0-0, 42,54

2. Jordan Coyle (IRL) / Colorado 0-0, 42,71

3. Ali Ramsay (CAN) / Hermelien VD Hooghoeve 0-0, 43,43

4. Catherine Tyree (USA) / Catungee 0-0, 43,74

5. Lisa Carlsen (CAN) / Parette 0-0, 44,15

6. Nicholas Dello Joio (USA) / Columbcille de Reve 0-0, 44,99

7. Mario Deslauriers (CAN) / Jamaica van Paemel 0-0, 45,08

8. Susan Horn (CAN) / Lilly Fee 0-4, 40,83

9. Leslie Howard (USA) / Quadam 0-4, 41,98

10. Lucy Deslauriers (USA) / Kaspara 0-4, 43,77

Résultats – Grand Prix U25

1. Cormac Hanley (IRL) / Captain Caruso 0-0, 36,50

2. Chelsea Richardson (CAN) / Vendetta Oz 0-4, 37,18

3. Stevie Murphy (CAN) / Ebab Rk 0-4, 37,71

4. Samantha Kasowitz (USA) / Charlie 0-4, 37,89

5. Ashley James (CAN) / D’Artagnan Z 4, 75,74

6. Samantha Kasowitz (USA) / G Andiamo Rodberg 4, 75,97

7. Chelsea Richardson (CAN) / Tango de l’Isle 4, 76,86

8. Catherine Tyree (USA) / BEC Lorenzo 4, 77,54

9. Muhammad Itani (CAN) / Tax Free 5, 82,17

10. Jasmine Wiggins (CAN) / Aberdeen 33 7, 90,62