Jouer à cache-cache avec le soleil

En cet été caniculaire, on joue plus que jamais à cache-cache avec le soleil, afin de se protéger de la chaleur et des rayons ultraviolets. Voici quelques accessoires pour vous aider.

Photo courtoisie, Sports Experts

Chapeau pliable Summit Breeze fait d’un tissu respirant (50 % polyester et 50 % coton) et présentant un large rebord. 29,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Mère Hélène

Chapeau MH Collection pour protéger la tête de votre enfant, en tissus traité avec H2out qui procure un confort climatique contrôlé et un agent antitache efficace. Sèche rapidement. Plusieurs modèles disponibles. 25 $, merehelene.com

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co

Casquette GoCap de Ciele Athletics composée d’une étoffe de polyester COOLwick, d’une visière flexible, d’un panneau avant et d’un panneau arrière offrant un facteur de protection contre les rayons UV de 40+, ainsi que d’éléments réfléchissants. 45 $, mec.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Lunettes de soleil Oakley Feedback pour femme, dotées d’une monture légère Rose Gold avec des lentilles offrant une protection à 100 % contre tous les rayons UVA, UVB, UVC et la lumière bleue nuisible. 187,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Club Piscine Super Fi

Chaise de rêve sur pattes (bleue ou rouge), construite en acier avec un dossier à ressorts, un toit créant de l’ombrage et un confortable coussin. 199,99 $, clubpiscine.ca

Photo courtoisie, Walmart

Parasol à pince (42 pouces de diamètre) avec protection contre les rayons UV, se fixant à une surface verticale ou horizontale pour créer de l’ombrage là où vous en avez besoin. 11,46 $, walmart.ca

Photo courtoisie, Club Piscine Super Fi

Parasol suspendu Deluxe (10 pieds) pivotant, fait d’aluminium et de polyester Durasonn, muni d’une lumière DEL qui fonctionne à l’aide d’une batterie solaire. Chargeur à batterie, base en X et housse inclus. 599,99 $, clubpiscine.ca

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co

Maillot solaire Lake à manches longues, fait de nylon extensible et d’élasthanne Spandex, coupe ample maximisant la liberté de mouvement. 69 $, mec.ca

Photo courtoisie, Mère Hélène

Ce chandail pour enfant UV-Tee de Bummis offre une protection maximale contre le soleil lors de la baignade, puisque tout le haut du corps est à l’abri du soleil (protection UV de 35). 21,95 $, merehelene.com

Photo courtoisie, Latulippe

Pantalon convertible Horizon 2 pour homme, signé The North Face, fait de nylon léger anti-déchirure pour les excursions de temps chaud, avec protection des ultraviolets. 79,99 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Sports Experts

Chemise Expedition Canyon de Woolrich pour homme, fabriquée en respectant le développement durable, dans un tissu (84 % nylon, 12 % polyester, 4 % élasthanne) avec protection solaire qui favorise l’évacuation de la transpiration et un séchage rapide. 84,99 $, sportsexperts.ca