La liberté aux humoristes

Un nouveau village sur Grande Allée, de nouvelles dates, et encore plus de spectacles : après quelques années de changements, la 19e édition du ComediHa ! Fest, qui se déroulera du 8 au 18 août, est celle qui est là pour rester, affirme son président-fondateur Sylvain Parent-Bédard. Une édition qui donnera, aussi, une pleine liberté aux humoristes.

Le plus gros budget de son existence – autour de 13 millions, – permet au ComediHa ! cette année de bonifier l’expérience du festivalier en dehors des spectacles avec de nombreuses activités accessibles gratuitement, et surtout, deux immenses villages ludiques érigés au parc de la Francophonie et sur la place George-V.

Le festivalier sera plongé dans un univers éclaté avec des éclairages, mobiliers et décors inspirés du Fringe d’Édimbourg, le plus grand festival au monde. On y verra des salles éphémères, comme le Ha!ngar, le Cube et l’Autobus, et les festivaliers pourront profiter du volet bouffe, le MiHa!M Québec, où se tiendront des 5 à 7 tous les jours, avec des épluchettes de blé d’Inde et des dégustations.

Mur d’escalade, forêt enchantée, tyrolienne géante au-dessus de Grande Allée, un funambule qui traversera du Manège militaire au parc de la Francophonie à 18 h tous les jours, spectacles familiaux gratuits : le but cette année était vraiment d’investir l’expérience du festivalier, et dans l’accessibilité gratuite.

« C’est le genre de produit ludique, festif et éclaté vers quoi on voulait aller. Le festival va continuer à grandir, mais le cœur de ce qu’on a cette année, comme les villages, c’est là pour rester. On a un festival qui arrive enfin à son âge adulte, à sa maturité. »

Cette année, 300 spectacles au total seront présentés dans les différents lieux de diffusion, comparativement à une centaine l’an dernier.

Liberté de parole

À l’ère où il semble facile pour les humoristes de déclencher la moindre controverse, le ComediHa ! Fest donne une entière liberté aux humoristes, entre autres lors de soirées qui seront non censurées, qui s’insèrent dans la panoplie de nouveautés du festival.

Il y aura d’abord un spectacle Roast Battle, animé par Alexandre Barrette. Avant que le concept atterrisse à la télévision l’hiver prochain, 30 humoristes prendront part à cette soirée où ils se livreront à une joute verbale sans merci. Puis, Piment Fort sera présenté pour la première fois sur scène, en version non censurée également.

Pour la toute première fois, un grand spectacle à l’Impérial le 11 août sera diffusé en direct sur Facebook, et encore une fois, rien ne sera censuré. Il s’agit de spectacles qui méritent l’avertissement « oreilles sensibles s’abstenir », prévient Sylvain Parent-Bédard.

Il y a dans la tenue de ces soirées une volonté de donner une totale liberté de parole aux humoristes, explique-t-il.

« Bien sûr, on a une responsabilité sociale, ajoute-t-il. On annonce que les spectacles sont pour oreilles sensibles. On le dit, et les personnes qui viennent voir ça, on ne leur pousse pas ça dans leur foyer comme dans un gala diffusé à Radio-Canada. Mais on s’assure du respect. Il faut que ça cadre dans nos valeurs. Mais dans le respect, nous souhaitons qu’il y ait une liberté d’expression très importante. On pense qu’on peut presque rire de tout, en humour, pour faire réfléchir, dans le respect. »

A-t-il peur des controverses, des dérapes ? « J’ose faire confiance à la rigueur et à l’intelligence des gens avec qui on va travailler ».

En route vers le 20e

Sylvain Parent-Bédard ne croit pas que les bouleversements récents dans l’industrie de l’humour teinteront cette édition-ci du festival.

« Tout ce qu’on a fait jusqu’à maintenant au festival, depuis le tout début, on ne l’a pas fait à cause de ce qui se passait ailleurs. On l’a fait pour livrer le meilleur contenu. Est-ce que ça va être teinté de ce qui s’est passé ? Moi, je ne croirais pas », dit-il.

Même si la 19e édition n’est pas commencée, Sylvain Parent-Bédard confirme qu’un comité pour le 20e anniversaire du festival est déjà formé. « On va avoir un 20e anniversaire totalement éclaté », promet-il.

♦ Le ComediHa ! Fest se déroule du 8 au 19 août. Les laissez-passer sont en vente au coût de 50 $, et donnent accès à quelque 300 spectacles, sauf les galas.

Pleins feux sur les galas