La routine santé d’Alex Perron

Comment gardes-tu la forme ?

L’humoriste, comédien, animateur et acteur de 47 ans « tripe » littéralement sur le sport, que ce soit la course, l’entraînement en salle ou en circuit, en plongée sous-marine ou au yoga.

« Ça fait vraiment partie de ma routine. Pour moi, ce n’est pas quelque chose d’obligatoire, je le fais vraiment par plaisir », affirme Alex, qui s’entraîne le matin, au moins cinq fois par semaine.

« Je trouve que ça part bien ma journée. Ce n’est pas juste une question d’avoir un corps qui a du sens ou de perdre du poids, je ne suis pas là-dedans. C’est vraiment d’aller faire bouger son corps, de libérer sa tête », explique-t-il.

Pour lui, l’entraînement est un outil créatif, admet-il. « Je fais souvent un travail où je suis assis à l’ordinateur. Quand je suis en période d’écriture et que je n’ai pas d’idée, je vais faire un 25 minutes de course et c’est certain que l’idée va arriver. Je l’ai intégré dans mon processus de travail », ajoute-t-il.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Alex Perron affirme qu’il s’entraîne d’abord et avant tout pour son bien-être personnel.

« On est tellement compétitif dans le travail que quand j’arrive au gym, je ne veux pas me comparer, je ne me pèse pas. L’entraînement c’est un plaisir physique qui m’appartient, c’est mon moment », explique-t-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Définitivement, le concept de motivation ne s’applique pas pour Alex Perron, qui ne se rappelle pas la dernière fois où il est allé s’entraîner à reculons.

« Ça me donne l’adrénaline nécessaire pour carburer le reste de ma journée. Je sais que je serai énergisé lorsque je reviendrai à la maison et que je pourrai travailler à l’ordinateur. Peut-être que je suis accro aussi ! » lance-t-il.

« Ça me déprime quand les gens disent qu’ils doivent aller s’entraîner. C’est censé être l’inverse ! Nous sommes chanceux de pouvoir bouger et faire des sports », souligne-t-il.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Aucun régime, aucune privation, mais des choix équilibrés. Voilà ce qui guide Alex lorsque vient le temps de s’alimenter.

« Je ne veux pas embarquer dans ce système de privation et de culpabilité. La vie est trop courte pour se mettre cette pression sur les épaules. Si j’ai envie de manger un club sandwich, je le mange », indique-t-il.

« Mais, il faut être conscient de notre corps, on ne le gère pas tous de la même façon. Avec l’âge, je sais que je ne peux plus manger comme avant. Je suis donc plus dans l’équilibre », ajoute-t-il.

Quel est ton endroit santé à Québec ?

Originaire de Québec, où il a grandi et étudié, Alex Perron revient souvent dans la Capitale-Nationale pour visiter ses proches. Il en profite alors pour faire un arrêt au restaurant Salad Shop, pour ses menus complets et équilibrés. Pour lui rappeler son enfance, il apprécie un détour aux chutes Montmorency.

Quelle est ton activité physique préférée ?

La course sans hésiter, pour « libérer son esprit ». Alex est aussi un grand amateur de plongée sous-marine, qu’il pratique en voyage.