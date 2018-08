Laval: un adolescent de 17 ans porté disparu

Le Service de police de Laval demande l’aide la population pour retrouver Maxime Ménard, un adolescent de 17 ans qui est porté disparu depuis samedi.

Maxime Ménard a été vu pour la dernière fois dans la soirée de samedi. Le jeune homme souffre d’une maladie et ses proches craignent pour sa sécurité s’il ne prend pas ses médicaments.

Il se déplace en transport en commun et pourrait se trouver au centre-ville de Montréal.

Maxime Ménard a la peau blanche et parle le français. Il mesure 1,85 m (6 pi 1 po) et pèse 93 kg (205 lb). Il a les cheveux blonds et les yeux bleus.

Toute information permettant de retracer ce jeune garçon sera traitée, confidentiellement, par le biais de la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou par le 911 en mentionnant le dossier LVL 180804 070.