Les assistés économiques

Le récent reportage de Sylvain Larocque nous renseigne sur l’ampleur des subventions fiscales dont bénéficient chaque année certains grands joueurs du secteur informatique, comme Ubisoft et CGI.

L’ampleur des montants en cause peut nous rendre insensibles à la valeur de l’argent. Mettons-les en perspective. Avec les quelques 90 millions d’assistance à Ubisoft par année, le gouvernement du Québec pourrait doubler le budget consacré à l’achat d’aliments pour les repas aux ainés dans les CHSLD.

L’argument de l’industrie émergente

Créés à l’époque de la bulle dot.com dans la seconde moitié des années 90, les crédits fiscaux dont bénéficient aujourd’hui Ubsoft et CGI visaient à stimuler l’émergence au Québec d’une industrie appartenant à ce que nous appelions alors la «nouvelle économie». En même temps, un volet immobilier axé sur les Cités du Multimédia et du Commerce électronique visait à revitaliser certains quartiers centraux ayant perdu des employeurs traditionnels, comme Griffintown et le Mile-End à Montréal ou Saint-Roch à Québec. Vingt ans plus tard, ces objectifs originaux ont été largement atteints. Montréal figure parmi les pôles de l’industrie du jeu vidéo à l’échelle internationale. Le Mile-End et Saint-Roch sont maintenant des hauts-lieux de la branchitude hipster Amérique du Nord. Mission accomplie!

Quand les objectifs originaux d’une subvention publique ont été atteints, doit-on la maintenir? Logiquement non. Leurs bénéficiaires durent donc trouver une nouvelle raison pour continuer de les subventionner : les retombées économiques.

L’argument des retombées

Plusieurs études d’impact économique ont calculé la «rentabilité» pour l’état de ces dépenses fiscales. Leur approche a toujours été discutable en raison de leur hypothèse implicite, soit que les ressources humaines resteraient inutilisées si l’activité subventionnée n’avait pas lieu. Or, dans le cas du secteur informatique, cette hypothèse est de moins en moins plausible.

Globalement, l’industrie à laquelle appartiennent Ubisoft et CGI se porte bien. Que ce soit sur le plan de la croissance, de la rentabilité, de l’emploi ou de la rémunération, les principaux indicateurs sont au vert. Ils nous indiquent que le secteur informatique québécois résisterait bien à une réduction des crédits fiscaux. Même en supposant que certains grands joueurs délocalisent une partie de leurs activités, les travailleurs québécois mis à pied seraient vite réembauchées par d’autres joueurs qui peinent actuellement à recruter.

Mais l’idée de laisser ainsi le marché du travail jouer son rôle se bute au troisième et plus récent argument des défenseurs de l’assistance aux entreprises : la concurrence fiscale.

L’argument de la concurrence fiscale

Le Québec, tout comme l’Ontario et bien d’autres états, est engagé dans une compétition, voire une surenchère, avec ses voisins pour attirer ou retenir les entreprises qui peuvent déplacer des mandats de production d’une juridiction à l’autre. Ces entreprises jouent les gouvernements les uns contre les autres. Les politiciens avides de couper un ruban devant une caméra les encouragent dans cette voie.

Toutefois, la plupart des secteurs industriels et des entreprises n’ont pas cette capacité de faire chanter les gouvernements. Dès lors, les subventions nécessaires pour attirer et retenir des entreprises dans les secteurs mobiles doivent être financées par des impôts plus élevés provenant des entreprises et des particuliers dans les secteurs captifs.

Y a-t-il une sortie de secours à ce jeu ruineux? Peut-être. Le nouveau gouvernement en Ontario doit maintenant trouver les moyens de réduire le déficit colossal de 12 milliards laissé en legs par son prédécesseur.

Dans une guerre, l’épuisement de l’un des belligérants représente une occasion de faire la paix. Dans la guéguerre fiscale entre le Québec et l’Ontario, la faiblesse temporaire de notre voisin représente une occasion à saisir.

Le prochain gouvernement du Québec pourrait proposer à l’Ontario un pacte de désescalade fiscale : les deux provinces se promettraient de ne plus surenchérir l’une sur l’autre pour attirer ou retenir les Ubisoft de ce monde. Mieux : ils réduiraient en parallèle la manne alourdit le fardeau des contribuables et tarit le financement des services publics.