Mat Fraser et Toomey toujours dominants

L’Américain Mathew Fraser, 28 ans, et l’Australienne Tia-Clair Toomey, 25 ans, ont conservé leur titre de champion et championne du monde de CrossFit à la 12e édition des Jeux à Madison, Winsconsin. Le Canadien Patrick Vellner a quant à lui mené un sérieux combat avec le champion 2017 avant de s’arrêter en deuxième position.

Les titres « d’athlètes les plus en forme de la terre » se maintiennent encore cette année en Mathew Fraser, ex-haltérophile olympique, et en Tia-Clair Toomey, qui a participé aux Jeux olympiques de Rio en haltérophilie après avoir découvert son talent dans la discipline en amorçant le CrossFit en 2013.

Fidèle à elle-même, l’organisation CrossFit a entraîné les 40 hommes et les 40 femmes les plus en forme de la terre (et les 40 équipes, les 80 adolescents et les 240 athlètes maîtres s’étant qualifiés de par le monde) dans une série d’épreuves surprises intenses et variées sur quatre jours de compétition.

Photo courtoisie, CrossFit, inc.

En 2018, CrossFit s’était donné la mission d’incorporer plus d’événements extérieurs en contexte naturel, ce qui s’est concrétisé en des épreuves de vélo, de nage, de course et de planche à pagaie. Aussi à l’horaire, des classiques spectaculaires aux noms plutôt évocateurs, dont « le champ de bataille », le « chaos » et le « Aeneas ». Or, c’est sans contredit l’épreuve de marathon (42,195 km) sur le rameur, comme conclusion d’une première journée à quatre défis, qui sera à jamais associée à cette douzième édition des Jeux, un événement perçu comme « exagéré » selon Michèle Letendre, entraîneur et ex-athlète de CrossFit.

Le Canadien Patrick Vellner, 28 ans, originaire de Red Deer en Alberta, s’est établi en deuxième position sur le podium de l’homme le plus en forme du monde, réussissant à gravir une marche de plus par rapport à ses performances de 2016 et 2017. Ayant dans la mire le sommet sur lequel Mat Fraser semble indétrônable, l’étudiant en chiropraxie se dit toutefois satisfait.

Entraîné par la Québécoise Michèle Letendre, Patrick Vellner se démarque dans le milieu intense du CrossFit par son volume d’entraînement « moindre » (2-3 h par jour) et par une carrière sportive qu’il qualifie de récréative.

Photo courtoisie, CrossFit, inc.

Reason-Thibault prend le 19e rang

La favorite Québécoise de Québec, Carol-Ann Reason-Thibault, 28 ans, qui aspirait à un top 10, a vécu une compétition difficile, terminant en 19e position, notamment incommodée par une blessure au coude et des déchirures superficielles aux mains en fin de parcours. Quant à Chloé Gauvin-Dupuis, ex-gymnaste aujourd’hui propriétaire de C2 CrossFit Athletics à Saint-Eustache, elle s’est inscrite en 25e position à sa première participation aux Jeux.

Après un excellent début de compétition, mercredi dernier, lors duquel l’athlète de Lévis a inscrit la 5e meilleure performance à l’épreuve de Critérium et la 10e au CrossFit Total, Alexandre Caron, 22 ans, a dû renoncer à participer aux épreuves suivantes des suites d’une blessure au genou en exécutant un squat.

L’équipe de CrossFit Pro 1 de Montréal, seule équipe canadienne s’étant qualifiée pour les Jeux, a terminé en 14e position, sérieusement affectée samedi par la fracture de la main de l’un de ses jeunes athlètes prometteurs, Cédric Lapointe.

Quant à Camille Leblanc-Bazinet, Québécoise championne 2014 depuis établie au Colorado, elle semble retrouver sa forme après sa chirurgie à l’épaule, se plaçant en 13e position mondiale cette année.