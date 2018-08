Nouveau-Mexique: 11 enfants vivant dans la misère secourus par la police

AMALIA, Nouveau-Mexique - La police a secouru, vendredi, 11 enfants qui vivaient dans d’atroces conditions dans une résidence de fortune à Amalia, une communauté rurale d’environ 230 personnes située dans le nord du Nouveau-Mexique près de la frontière avec le Colorado.

C’est d’abord la recherche d’un bambin de trois ans, du nom d’Abdul-Ghani Wahhaj, enlevé en Georgie par son père, Siraj Wahhaj, en décembre dernier, qui a mené les enquêteurs jusqu’à un complexe caché, entouré de murs de vieux pneus et de monticules de terre dans une zone peu habitée.

Le service de police du comté de Taos dit avoir été interpellé par l’avis de recherche du jeune Abdul-Ghani Wahhaj, parce qu’on y mentionnait qu’il pouvait potentiellement être passé par le Nouveau-Mexique.

«On a tenté d’en apprendre le plus possible sur ces installations à l’écart de tout parce que, jusqu’à un certain point, on avait le sentiment qu’on pourrait y trouver des indices qui nous mèneraient jusqu’au petit garçon enlevé en Georgie», a expliqué le shérif Jerry Hogrefe, cité par la chaîne de télévision CNN.

La perquisition menée vendredi matin n’a malheureusement pas permis de retrouver l’enfant disparu, mais a toutefois permis à la police d’en découvrir 11 autres, âgés de 1 à 15 ans, qui vivaient dans la misère la plus totale, affamés, sans eau ni électricité à leur portée, et vêtus de haillons.

«La seule nourriture que l’on a retrouvée consistait en quelques pommes de terre et une boîte de riz entreposés dans un endroit sale», a poursuivi le shérif Hogrefe, toujours cité par CNN.

«Nous avons tous donné aux enfants notre eau et les collations que nous avions, dit-il dans un communiqué publié sur la page Facebook de son service. C'était les conditions de vie et la pauvreté les plus tristes que j'ai jamais vues.»

Deux hommes, le père de l’enfant disparu, Siraj Wahhaj, 39 ans, et Lucas Morten, ont été arrêtés sur les lieux, de même que trois femmes soupçonnées d'être les mères des enfants.

Wahhaj a été arrêté en vertu d’un mandat pour enlèvement d’enfant émis à son endroit en Georgie. L’homme, considéré par les forces de l’ordre comme un extrémiste religieux musulman, était lourdement armé au moment de son arrestation, en possession notamment d’un fusil d’assaut AR15.

Morten a pour sa part été accusé d’avoir hébergé un fugitif, soit Wahhaj, a mentionné dans un communiqué le bureau du shérif du comté de Taos. Quant aux femmes, elles ont été interrogées puis relâchées dans l'attente d'une enquête.

Aucune des personnes arrêtées n’a donné d’information sur l’endroit où pourrait se trouver l’enfant disparu, «mais il est raisonnable de croire qu'il était là il y a quelques semaines», a mentionné la police.